Esto dijo "Tati" Leclercq ante la justicia: testimonio clave contra "Fini" Lanusse

Chantal "Tati" Leclercq entró al departamento de su amiga Delfina "Fini" Lanusse con su propio juego de llaves y la encontró tirada en el piso, semiconsciente, rodeada de jeringas y una ampolla de propofol, según declaró.

Ese testimonio, volcado ante la Justicia, es uno de los más demoledores del expediente que instruye el juez Javier Sánchez Sarmiento., y que investiga no solo a Lanusse, si no también a su ex jefe y amante, el anestesiólogo Hernán Boveri.

Ambos están sospechados del presunto robo de propofol y equipamiento del Hospital Italiano para drogarse en privado. Las declaraciones de cuatro ex compañeras son hoy la columna vertebral de la causa.

Leclercq -investigada en una causa paralela por robar la misma anestesia del Hospital Rivadavia- confirmó que, en septiembre de 2025, Lanusse y Boveri se habían reunido en el departamento de ella a consumir propofol. Ese día había olvidado su bolso y fue a buscarlo.

La médica residente es una de las imputadas en la causa.

Al ingresar, encontró a su amiga en el piso. Lanusse le confesó que se había drogado y que Boveri había estado momentos antes, pero que ya había viajado a Perú por trabajo.

En otro episodio, Lanusse la llamó con fiebre. Leclercq contactó entonces al anestesiólogo Alejandro Zalazar -colega de ambas del Rivadavia- para que le llevara un antibiótico. Al llegar al departamento, encontró jeringas y propofol en el piso.

Muerte de por sobredosis

Zalazar fue hallado sin vida el 20 de febrero de 2026 con una vía conectada a su pie derecho, en una escena idéntica a la que Leclercq había descripto. Su muerte se produjo tres días antes de que se iniciara formalmente la causa por el robo de propofol.

El juez Sánchez Sarmiento tiene en sus manos la causa que investiga ese fallecimiento, junto con los resultados de la pericia al teléfono del médico.

El primer testimonio y la testigo atacada por la defensa

La primera en declarar fue una anestesióloga de 35 años, identificada como "S.", que describió un progresivo deterioro en la salud de Lanusse. Relató que en febrero de 2026 la encontró "totalmente drogada", con una herida en la frente "de considerable entidad". Una foto de esa lesión obra en el expediente.

Lanusse le habría dicho que Boveri había ido a su casa y que juntos se administraron propofol y ketamina. La médica S. alertó entonces a las autoridades del Hospital Italiano.

La defensa de Boveri cuestionó duramente ese testimonio y calificó a la testigo de "usina narrativa de la imputación", alegando que los restantes declarantes recibieron de ella, directa o indirectamente, la versión que luego repitieron ante la Justicia. Su abogado habló de un expediente construido sobre "testigos de oídas", lo que -sostuvo- constituye "un vicio estructural insanable".

La versión del Hospital Italiano

Una jefa del Hospital Italiano declaró que no se hallaron irregularidades en el descarte de medicamentos ni diferencias de stock. Sánchez Sarmiento no le creyó.

"Se me ocurren distintas modalidades" para llevarse la anestesia, reflexionó el magistrado en su procesamiento del mes pasado. Entre ellas, falsear la hoja de anestesia consignando un uso mayor de propofol que el real, o aprovechar la ausencia de controles sobre las pertenencias del personal al salir del establecimiento.

El juez subrayó además el rol de Boveri: médico de prestigio nacional e internacional por su técnica TIVA, jefe de quirófano de neurocirugía -donde se realizan las cirugías más largas, con mayor uso de anestesia-, lo que le daba "una posición de confianza" sobre sus pares y subordinados.

Las apelaciones de ambas defensas serán resueltas a comienzos de junio en una audiencia ante la Sala V de la Cámara Criminal y Correccional.

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