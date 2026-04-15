Robo de fentanilo: el anestesista negó los cargos y dio su versión sobre las jeringas

La investigación por el robo de medicamentos de uso estrictamente hospitalario sumó un nuevo capítulo. Hernán Boveri, el anestesiólogo del Hospital Italiano implicado en la causa, amplió su declaración indagatoria ante la Justicia y negó haber sustraído drogas como fentanilo o propofol de la institución para fines ilícitos.

El médico, que se encuentra procesado por administración fraudulenta, intentó justificar la presencia de material médico en su domicilio particular. Durante su descargo, Boveri aseguró que las jeringas encontradas en su departamento durante los allanamientos no eran para uso humano, sino que estaban destinadas a un tratamiento oncológico que recibía su mascota.

La declaración se produjo en el marco de una causa que busca determinar cómo estos fármacos, que requieren un control riguroso, salieron del circuito legal para terminar en un ámbito privado.

Los elementos fueron incautados el pasado 13 de marzo de 2026, donde se secuestraron ampollas, envases y cajas con insumos que figuraban rotulados como material del hospital.

Boveri remarcó ante los investigadores que muchos de los medicamentos encontrados en su poder ya estaban vencidos al momento del operativo.

Además, argumentó que, aunque hubieran estado en condiciones, no podrían haberse utilizado en una vivienda debido a que no disponía del equipamiento específico y complejo que se requiere para su aplicación.

En cuanto al resto de los elementos, el anestesista hizo un repaso por su trayectoria académica y laboral. Según su testimonio, gran parte de las muestras halladas en su domicilio se debían a las capacitaciones permanentes que realizaba, utilizando ese material como apoyo para su formación profesional continua.

Durante la ampliación, el médico también reconoció que mantenía una relación sentimental con Delfina "Fini" Lanusse, quien se desempeñaba como residente de anestesiología en el mismo hospital. Sin embargo, fue tajante al negar que existiera un esquema de robo de medicamentos para consumo personal de la pareja.

La Justicia ya ordenó el peritaje del teléfono celular de Boveri, quien entregó voluntariamente su clave de desbloqueo para facilitar las tareas. Se espera que el análisis de los mensajes y llamadas arroje luz sobre la posible distribución de las drogas que desaparecieron del centro de salud.

Cabe recordar que tanto Boveri como Lanusse fueron procesados sin prisión preventiva, aunque enfrentan embargos millonarios de 70 y 30 millones de pesos, respectivamente. Ambos fueron apartados de sus funciones en el Hospital Italiano, que inició un sumario interno tras realizar la denuncia correspondiente.

El caso tomó relevancia pública tras la muerte de otro anestesiólogo, Alejandro Zalazar, hallado sin vida en su casa por una sobredosis de propofol y fentanilo. Si bien ese fallecimiento se tramita en un expediente separado, la Justicia sospecha que los fármacos que causaron su muerte habrían salido del mismo circuito ilegal.