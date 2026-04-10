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Viernes, 10 de abril de 2026

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INVESTIGACIÓN

La Justicia procesó por administración fraudulenta al anestesista Hernán Boveri y a la residente "Fini" Lanusse

Les imputó la sustracción en el Hospital Italiano de ampollas de Propofol y tienen prohibido salir del país.

El juez Javier Sánchez Sarmiento procesó por administración fraudulenta al anestesista Hernán Boveri y a la residente Delfina "Fini" Lanusse, en el marco de la investigación por la muerte del residente de anestesiología Alejandro Salazar

Les imputó la sustracción del Hospital Italiano de ampollas de Propofol. El cuerpo de Salazar fue hallado el pasado 20 de febrero en su departamento de Palermo con ampollas de propofol y midazolam.

"Fini" Lanusse complicada en el caso.
"Fini" Lanusse complicada en el caso.

A su vez, el magistrado dispuso el embargo de sus bienes: $70.000.000 a Boveri y $30.000.000 a Lanusse. Y tienen prohibido salir del país.

En las últimas horas, la Justicia determinó que la anestesista Chantal "Tati" Leclercq y "Fini" Lanusse estuvieron en el departamento del médico Salazar tras su muerte.

Ambas habrían sido captadas por cámaras de seguridad retirando objetos del lugar, lo que complica en gravemente su situación legal.

Por su parte, allanaron a Leclercq en una propiedad del country Santa Bárbara y en un departamento situado sobre la avenida Santa Fe al 5300, donde secuestraron un celular y una tablet.

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