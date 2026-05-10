"Fini" Lanusse rompió el silencio por TikTok, habló sobre el caso "Propofest" y borró el video a los pocos minutos

Delfina "Fini" Lanusse, la médica residente investigada en el caso Propofest, rompió el silencio este fin de semana con un video en TikTok en el que habló por primera vez sobre su situación judicial - y lo borró minutos después.

"No puedo creer estar haciendo este video por TikTok, nunca me lo imaginé en la vida entera", arrancó la joven en el clip, que se viralizó antes de que ella lo eliminara.

En el video, que duró poco menos de dos minutos, agradeció a quienes "no le soltaron la mano en un momento muy difícil" de su vida personal y profesional.

Sobre la causa en su contra, fue escueta pero directa: "La Justicia está trabajando, confío en ese proceso. Con el tiempo, por las vías que corresponde, las cosas se van a ir aclarando".

Lanusse está procesada junto al anestesista Hernán Boveri por el presunto robo de ampollas de propofol del Hospital Italiano. La causa también investiga la muerte del anestesista Salazar, ocurrida el 20 de febrero, aunque su defensa exige que ambas investigaciones se traten por separado.

Su abogado sostiene que no existe conexión entre los dos casos y que mezclarlos perjudica su situación procesal.

La clave: las cámaras y los chats





Uno de los puntos más calientes del expediente son las imágenes de una cámara de seguridad que, según el juez Javier Sánchez Sarmiento, ubicarían a Lanusse en el edificio donde fue hallado muerto Salazar.

La defensa afirma que a esa misma hora - las 14.00 - ella estaba declarando en la Asociación de Anestesiología, con un testigo que puede respaldar su coartada.

El otro frente son los chats aportados por la testigo Mercedes "Mechi" Seeber, que describen presuntas irregularidades en el hospital. La defensa cuestiona que no se puede acreditar su vinculación con dispositivos específicos.

La próxima instancia decisiva será a mediados de mayo, cuando la Cámara del Crimen analice los planteos de Lanusse y Boveri. Allí se definirá si el procesamiento se mantiene o se revoca por falta de pruebas.

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