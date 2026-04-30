Detuvieron a un taxista con 300 ampollas de fentanilo ocultas que provenían de Paraguay

Gendarmería Nacional detuvo a un taxista en Corrientes tras encontrarle 300 ampollas de fentanilo de origen paraguayo, ocultas bajo su asiento, sin documentación que justificara su tenencia ni transporte.

El procedimiento ocurrió sobre la Ruta Provincial N°34, a la altura del cementerio Santo Tomás, cuando efectivos del Escuadrón 47 "Ituzaingó" interceptaron un Chevrolet Classic afectado al servicio de taxi. El conductor viajaba solo.

Al solicitarle la documentación correspondiente, el hombre admitió no tenerla. El magistrado interviniente ordenó de inmediato la incautación.

Personal de Criminalística abrió las tres cajas y contabilizó 300 ampollas de 2 miligramos cada una. La prueba de orientación de campo arrojó positivo para fentanilo, producido por un laboratorio de Paraguay.

La prueba de orientación de campo arrojó positivo.

El fentanilo es un opioide sintético de uso médico -analgésico y anestésico para dolor intenso- que, según organismos de salud, es 50 veces más potente que la heroína y hasta 100 veces más potente que la morfina.

Las medidas de la Justicia

La Fiscalía Federal de Corrientes dispuso la incautación de las ampollas, el secuestro del vehículo y la detención del taxista en carácter de incomunicado.

El caso se enmarca en la creciente preocupación por el ingreso ilegal de opioides al país, muchos provenientes de la zona de la Triple Frontera, donde la trazabilidad de los productos es casi nula.

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