"Fini" Lanusse negó el robo de propofol y culpó a una "ex amiga": "Nunca robé nada, soy intachable"

Delfina "Fini" Lanusse declaró ante la Justicia y negó haber participado del robo de propofol del Hospital Italiano de Buenos Aires: "Nunca robé nada, soy intachable".

La médica aseguró dio su versión de los hechos al juez Javier Sánchez Sarmiento durante su indagatoria, y atribuyó las acusaciones en su contra a los dichos de una excolega: "Me ensució una ex amiga que está mal psiquiátricamente", sostuvo.

No obstante, la postura de Lanusse choca con declaraciones previas. Ante la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires, había admitido que consumía propofol desde hacía dos años, aunque aseguró que lo hacía instigada por Hernán Boveri, también imputado.

El anestesista, por su parte, reconoció haber drogado a la joven en tres o cuatro ocasiones -con su consentimiento, según él- y afirmó que fue ella quien robó los medicamentos del hospital.

La médica acusada de robar fármacos publicaba videos bailando.

En su declaración más reciente, Boveri sostuvo que los fármacos encontrados en su departamento durante los allanamientos eran para uso veterinario, sin dar detalles de cómo se administrarían.

Ambos fueron procesados la semana pasada por administración fraudulenta. El juez no dictó prisión preventiva, pero les prohibió salir del país y ordenó embargos por 100 millones de pesos.

El origen del escándalo: las "propofest"

El caso se desencadenó en febrero, cuando Alejandro Salazar, anestesiólogo de guardia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y exresidente del Hospital Rivadavia, fue encontrado muerto en su departamento.

La autopsia determinó que falleció por una sobredosis de propofol y fentanilo. Junto a su cuerpo hallaron medicamentos y una bomba de infusión. La investigación reveló que los fármacos provenían del Hospital Italiano, lo que llevó a identificar a Boveri y Lanusse como presuntos responsables del robo y distribución de las drogas.

El escándalo expuso la existencia de presuntas fiestas clandestinas conocidas como las "propofest", donde se consumirían anestésicos de uso hospitalario. Ambos imputados ya no trabajan en el Hospital Italiano, que inició un sumario interno y radicó la denuncia judicial.

Desde la Asociación de Anestesia señalaron que la problemática del consumo de sustancias atraviesa a toda la sociedad y que trabajan en la prevención durante la formación profesional. Aclararon además que los hechos investigados habrían ocurrido en un ámbito privado.