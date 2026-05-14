Megaoperativo en Fuerte Apache: más de 500 efectivos realizan allanamientos para desarticular bandas narco

Más de 500 efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y de la Gendarmería Nacional ejecutan desde la madrugada un megaoperativo en el complejo habitacional Fuerte Apache, en la localidad de Ciudadela.

La intervención judicial y policial, que incluye 14 allanamientos simultáneos, busca desarmar a dos peligrosas organizaciones delictivas que se disputan el control territorial del barrio en el partido de Tres de Febrero.

Para evitar filtraciones y huidas, las fuerzas de seguridad montaron un anillo de control estricto con retenes y postas de inspección en todos los accesos vehiculares del predio.

Hasta el momento, los procedimientos arrojan un saldo positivo con la incautación de armas de fuego y la detención de varios sospechosos. El número definitivo de aprehendidos y el detalle del material secuestrado se informarán de manera oficial una vez que finalicen la totalidad de las requisas en los departamentos intervenidos.

Una balacera, el detonante

La orden judicial para el despliegue sectorizado en los monoblocks se libró tras una balacera registrada la semana pasada. En ese enfrentamiento se efectuaron más de 30 disparos y tres personas resultaron heridas.

Los mismos fueron dos jóvenes con antecedentes penales y un vecino de 68 años ajeno a las bandas, quien recibió un impacto de bala en una pierna mientras caminaba por la zona.