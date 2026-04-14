La madre y el padrastro de Ángel, en cárceles separadas: los trasladaron a distintos puntos de Chubut

Mariela Beatriz Altamirano y Michael González, los detenidos por el crimen de Ángel, el nene de 4 años que habría sido asesinado en Comodoro Rivadavia, fueron alojados en unidades penitenciarias ubicadas en distintos puntos de Chubut.

La madre del nene de 4 años quedó detenida en Rada Tilly, mientras que su pareja fue trasladado a General Mosconi, para impedir cualquier tipo de contacto entre ellos.

La madre de Ángel lloró durante la audiencia (Fotos: José Guerreiro/ Diario Crónica de Comodoro).

La medida se tomó en el marco de la audiencia de control de detención realizada este martes, donde la Justicia dictó prisión preventiva por seis meses para ambos imputados, mientras sigue la investigación por la muerte de Ángel.

El traslado separado se produce luego de que la causa tomara un giro determinante. La autopsia reveló que el pequeño tenía más de 20 traumatismos en el cráneo y que murió por un edema cerebral provocado por lesiones intencionales. El accidente quedó descartado.

El padrastro de Ángel al momento de declarar (Fotos: José Guerreiro/ Diario Crónica de Comodoro)

Con ese informe como respaldo, el fiscal solicitó la detención de ambos y la Justicia avaló el pedido. La querella, que representa al padre biológico del niño, sostiene que González fue el autor directo de las agresiones y que Altamirano tiene responsabilidad penal por omisión.

Perpetua en la mira y reclamo de justicia

Durante la audiencia, González declaró y negó su responsabilidad: "Nosotros también queremos saber qué pasó", dijo. Altamirano escuchó en silencio, visiblemente afectada.

El abogado querellante anticipó que pedirá que el caso sea caratulado como homicidio agravado, lo que podría derivar en una condena a prisión perpetua.

Mariela Altamirano ya tiene prisión preventiva (Fotos: José Guerreiro/ Diario Crónica de Comodoro)

El padre de Ángel, que había denunciado situaciones de violencia cuando el niño aún estaba internado, también cuestionó la resolución judicial de 2022 que otorgó la tenencia a la madre.

Familiares convocaron a una movilización frente a la Fiscalía de Comodoro Rivadavia para exigir justicia.