Grave denuncia por violencia de género: "¿Me tienen que matar para que me den el botón antipánico?"

No puede salir a la calle por miedo. Lo denunció, pero no le dan la perimetral. Moira, de 30 años, relató que fue atacada por su ex pareja, que la arrastró por 50 metros el sábado a la madrugada en Lomas de Zamora. También aseguró que el agresor le rompió el celular y le robó sus cosas.

"Vivo con miedo, estoy medicada, con ataques de pánico, es un calvario lo que estoy viviendo. Este hombre vive acá a 10 cuadras. Fui a la comisaría tres veces y en la fiscalía me dijeron que no estaban notificados", dijo Moira en exclusiva a Crónica TV.

El violento episodio tuvo lugar en la calle Bolívar, en una zona cercana al centro de "Las Lomitas". Según el relato de Moira, su ex la arrastró sobre una vereda de adoquines.

"Me vino de atrás, me agarró de los pelos. Todavía me duele el cuero cabelludo. Me arrastró por una vereda de todo empedrado, de adoquines enormes. Por eso tengo todo el cuerpo golpeado, tengo una costilla toda rota", detalló la joven.

El cuadro de salud de Moira es sumamente delicado, ya que padece Lupus, una enfermedad autoinmune. "Estoy medicada, más medicada de lo que he estado anteriormente porque a su vez yo tengo una enfermedad crónica", explicó sobre su estado actual.

El agresor, a quien Moira describe como una persona con graves problemas de adicción, utiliza perfiles falsos para enviarle videos y amenazas directas de muerte. "Sigo recibiendo amenazas porque él se crea perfiles por todos lados, me manda videos obscenos, me pone 'voy a venir a la puerta de tu casa y te baleo'", sostuvo.

Moira detalló que se acercó personalmente a la fiscalía para solicitar una restricción perimetral y protección electrónica, pero se encontró con una barrera burocrática inentendible. "Fui a la fiscalía, le muestro la denuncia para pedir la perimetral y el botón antipánico, y me dicen que el fiscal no está notificado", relató.

"¿Qué me tienen que matar para que me den el botón antipánico? Así le dije al oficial. Y se callan la boca, están boludeando, tomando mate y cagándose de risa", dijo sobre el maltrato recibido en la dependencia policial. "El mismo día que me atacó a mí le quebró la pierna a la madre", agregó.

La relación entre ambos fue breve, pero suficiente para que el hombre comenzara el ciclo de violencia. "Estuvimos dos meses bien, y después me entero que era un adicto, y me empezó a agredir verbalmente. Decía que lo engañaba", recordó Moira.

Además de los golpes, su ex le sustrajo pertenencias de valor y documentación personal: "Me robó la cartera, con 300 mil pesos, me hizo mierda el celular. Y me decía: 'hija de p., te voy a matar, te voy a matar'. Ya me amenazó con que me va a matar todos los días. Es ladrón, drogadicto y degenerado".

"Él se amotinó en la casa y la policía no hace nada", denunció. Moira pide que la Justicia reaccione antes de que sea demasiado tarde. "Vivo con miedo, no puedo salir a la calle", concluyó.



