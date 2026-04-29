Violencia de género: se negó a declarar el acusado de golpear a su ex pareja en Pilar

Federico Nicolás Balbuena, de 34 años, el hombre detenido tras ser acusado de violencia de género por su ex pareja, se presentó este miércoles a la audiencia de indagatoria ante la Unidad Funcional de Instrucción N° 14 de Pilar, pero optó por el silencio.

Balbuena, que fue detenido tras una serie de allanamientos en un barrio privado de Luján, está imputado por los delitos de "abuso sexual con acceso carnal y lesiones agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género". Ante la fiscal Marcela Semería, el acusado hizo uso de su derecho a negarse a declarar y regresó a su celda en la comisaría.

La detención de Balbuena se precipitó luego de que su ex pareja ratificara la denuncia y aportara material fílmico que permitió a los investigadores cerrar la secuencia completa de los ataques.

El caso tomó una fuerte relevancia pública este fin de semana, cuando la mujer, cansada de no ser escuchada por la Justicia, decidió viralizar en redes sociales los videos de las cámaras de seguridad de su propio domicilio. En esas imágenes, se observa la saña con la que el agresor la golpeaba, la arrastraba por el living y hasta intentaba asfixiarla en la cocina.

La denuncia

La relación entre ambos comenzó hace cinco años en el ámbito laboral ya que compartían sociedad en una agencia de autos en Luján. Según testimonios de ex compañeros de trabajo que ya declararon en la causa, el hostigamiento de Balbuena hacia la mujer era constante, incluso delante de terceros. A pesar de haberse separado a finales de 2024, el acoso no cesó, llegando al punto de dejarla internada con el rostro desfigurado tras una de las palizas registradas.

Además de la acusación de su ex pareja, Balbuena registra al menos cuatro denuncias por estafa y una denuncia previa por abuso sexual radicada por otra mujer en una jurisdicción diferente.

En un allanamiento realizado en enero pasado, la policía ya había secuestrado dos pistolas Glock calibre 9 milímetros que el empresario tenía en su poder, lo que aumentaba el temor de la víctima, quien manifestó vivir con miedo constante por su vida y la de su familia.

Un punto de quiebre en la causa fue la reciente desestimación de la prórroga de la medida cautelar por parte del Tribunal de Familia de Malvinas Argentinas, lo que dejó a la víctima en una situación de extrema vulnerabilidad.

Ante esta desprotección, la mujer se presentó nuevamente en la fiscalía para aportar el video. Estas imágenes muestran cuando el hombre irrumpió en su casa propinándole una golpiza que la mantuvo encerrada sin poder salir durante una semana.

La fiscal Semería se centrará ahora en el peritaje técnico de los dispositivos secuestrados y en el análisis detallado de las declaraciones que la víctima brindó.

Fuentes del caso indicaron que las pruebas recolectadas hasta el momento son "contundentes" y que el nuevo material audiovisual permite reconstruir paso a paso la conducta violenta y sistemática que el imputado ejercía sobre la mujer.

La defensa de Balbuena, por su parte, deberá enfrentar no solo los cargos de abuso y lesiones, sino también el peso de los testimonios que describen un vínculo signado por la violencia económica y física.

El acusado permanecía oculto en su vivienda del country en Luján hasta que efectivos de la Policía Bonaerense de Pilar lograron localizarlo y esposarlo el pasado martes por la tarde.