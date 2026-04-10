Caso Ángel: los fiscales investigan un posible homicidio y sospechan de la madre y su pareja

Los fiscales Facundo Oribones y Cristian Olazábal señalaron hoy que la muerte de Ángel López, el niño de 4 años fallecido en la ciudad de Comodoro Rivadavia, se investiga como un posible homicidio bajo la carátula de muerte dudosa potencialmente ilícita.

Durante una conferencia de prensa brindada este mediodía en la provincia de Chubut, los funcionarios judiciales revelaron que la madre de la víctima y su pareja son los principales sospechosos, aunque aclararon que todavía "no están imputados en la causa" y permanecen a disposición de la Justicia con defensa oficial.

Hipótesis y peritajes en curso

La investigación se encuentra en una etapa técnica crucial, a la espera de los resultados de los estudios histopatológicos para determinar con precisión qué causó el deceso.

Según el fiscal Oribones, hasta el momento no se han establecido las causas definitivas de la muerte, por lo que "no se descarta ninguna hipótesis".

Por su parte, el fiscal jefe Cristian Olazábal detalló el estado del cuerpo del menor, indicando que "aparentemente las lesiones en el cráneo son recientes" y subrayó que, de acuerdo a las primeras observaciones, "no se detectaron heridas en otras partes del cuerpo".

Estas marcas en la cabeza son, por ahora, el principal indicio de criminalidad que manejan los investigadores en Comodoro Rivadavia.

Definición de la mecánica del hecho

La fiscalía trabaja para determinar si el fallecimiento se encuadra en un homicidio doloso o en un escenario de "abandono de persona seguido de muerte".

Esta distinción será fundamental para las futuras imputaciones contra los sospechosos.

"No tenemos todavía una mecánica de cómo ha ocurrido", admitió Olazábal ante los medios, reforzando la necesidad de los análisis forenses complementarios.

Mientras tanto, el entorno familiar directo del niño sigue bajo estricta vigilancia judicial mientras se intenta reconstruir las últimas horas de la víctima en el domicilio de Chubut.