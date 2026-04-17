La madrastra de Ángel hizo un fuerte descargo contra el juez y la psicóloga: "No voy a parar"

Mientras continúa la investigación por la muerte de Ángel López, el niño de cuatro años que falleció en la localidad chubutense de Comodoro Rivadavia, la madrastra de la criatura publicó un duro mensaje en redes sociales y volvió a reclamar justicia.

En su perfil de la red social Facebook, Lorena Andrade posteó que "Tratan de asustar y de correr el foco", en referencia a los responsables de haber entregado al nene (en alusión al juez y psicóloga) a su mamá y su pareja, quienes quedaron detenidos el domingo pasado.

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La mujer dejó en claro en el mismo posteo que seguirá adelante con su reclamo: "No voy a parar hasta que caigan", y aseguró que el caso de Ángel no es aislado y pidió que se visibilicen otras situaciones similares. "Detrás hay muchos niños pidiendo auxilio y sin ser escuchados", sostuvo.

Imputaciones para la madre y su pareja

Por otra parte, la imputación contra Mariela Altamirano (madre del niño) es por homicidio agravado por el vínculo en carácter omisivo, es decir, por no haber protegido a su hijo de los golpes. En caso de ser encontrada culpable, podría recibir prisión perpetua.

En tanto, Michel Kevin González está acusado de homicidio simple como presunto autor material de los más de 20 golpes en la cabeza que reveló la autopsia y que habrían provocado el paro cardiorrespiratorio que terminó con la vida de Ángel.

Según el Código Penal, si se comprueba que los golpes fueron parte de agresiones sistemáticas, la condena máxima para González sería de 25 años de cárcel.

Importancia de las pericias

Sin embargo, si las pericias determinan que todos los golpes ocurrieron en un solo episodio y actuó con alevosía, también podría recibir perpetua. Por ahora, ambos seguirán detenidos mientras la Justicia avanza con la investigación y se esperan los resultados de las pericias clave.



