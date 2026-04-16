Las curiosas exigencias del padrastro de Ángel para la celda en la cual quedará detenido

Conforme sigue la investigación por la muerte de Ángel López, el niño de cuatro años que falleció en Comodoro Rivadavia, surgió una curiosa exigencia del padrastro de la víctima en cuanto a las condiciones de su detención.

La autopsia reveló un dato contundente: el cuerpo del pequeño presentaba más de 20 golpes en la cabeza, lesiones que habrían derivado en el paro cardiorrespiratorio que causó su muerte.

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La Justicia dictó prisión preventiva por seis meses para la madre y su pareja. Y el principal acusado sorprendió con un insólito pedido. Según ADN Sur, Michel Kevin González, imputado como presunto autor de las agresiones, solicitó ser alojado en una celda con luz natural y un baño en buenas condiciones.

El planteo llamó la atención en las redes sociales por el contraste con la gravedad de la acusación en su contra. En las últimas horas, González fue trasladado a la Alcaldía luego de haber estado detenido en la Comisaría Seccional General Mosconi de Kilómetro 3.

El padrastro negó maltratos



En tanto, Mariela Altamirano, mamá de Ángel, quedó detenida en la Comisaría de Rada Tilly, a unos 10 kilómetros de Comodoro, donde ya estaba presa desde el domingo 12 de abril, una semana después de la muerte de su hijo en el Hospital Regional Víctor Sanguinetti.

Durante la audiencia, González rechazó todas las acusaciones. "Jamás hubo maltratos", sostuvo ante la Justicia e insistió en que tanto él como la madre del nene son inocentes.

" Quiero que se descubra la verdad "



El imputado negó versiones sobre agresiones previas y cuestionó el juicio social que, según él, recayó sobre ambos desde el primer momento. "Se lo corregía como a cualquier nene, pero esas barbaridades que dicen de golpes y maltrato y agua fría no", afirmó.

También aseguró que nunca intentaron escapar y que siempre estuvieron a disposición de la investigación. "Nos juzgaron desde el primer momento que lo llevamos al hospital. Yo quiero que se descubra la verdad y que nos dejen de culpar", manifestó González a quien la fiscalía lo acusa de homicidio simple, pero la calificación podría agravarse si se comprueba alevosía.

Temor en la familia de González



En paralelo con el avance judicial, la familia del imputado expresó preocupación por su situación en detención. En diálogo con el mismo medio, su hermana denunció falta de información oficial y relató que logró comunicarse con él gracias a otro interno.

Pero lo que más inquietud generó fue un mensaje que, según contó, él mismo le transmitió: "Si a él le pasa algo, es porque lo mataron y no porque se quiso matar". Además, González negó cualquier intención de quitarse la vida y pidió que su situación se haga pública. "Él dice que no quiere morirse y no se va a suicidar. Espero que se haga viral por si aparece muerto", insistió.

Imputación judicial contra la madre



La imputación contra Mariela Altamirano es por homicidio agravado por el vínculo en carácter omisivo, es decir, por no haber protegido a su hijo de los golpes. En caso de ser encontrada culpable, podría recibir prisión perpetua.

Por su parte, González está acusado de homicidio simple como presunto autor material de los más de 20 golpes en la cabeza que reveló la autopsia.

Ángel López tenía cuatro años y vivía en Comodoro Rivadavia (Redes).

Según el Código Penal, si se comprueba que los golpes fueron parte de agresiones sistemáticas, la condena máxima para González sería de 25 años de cárcel. Pero si las pericias determinan que todos los golpes ocurrieron en un solo episodio y actuó con alevosía, también podría recibir perpetua.

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