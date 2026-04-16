Denunciaron a las psicólogas que habilitaron que Ángel López viviera con su mamá

Mientras continúa la investigación por la muerte de Ángel López, el pequeño de cuatro años que murió en la localidda chubutense de Comodoro Rivadavia, las psicólogas que permitieron que la víctima viva con su madre fueron denunciadas por la Fundación Más Vida.

Se tratan de Jennifer Leiva y Vanesa Marín, las profesionales que realizaron informes a favor de que Mariela Altamirano obtenga la tenencia del pequeño, quien fue asesinado a golpes. En tanto, la mujer y su pareja, están detenidos con prisión preventiva.

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La Fundación Más Vida denunció a las psicólogas debido a que sus informes fueron "claves" para que el juez Pablo José Pérez dicte sentencia a favor de que Altamirano sea quien cuide al menor, pese a las condiciones.

Conforme a la información aportada por integrantes de la fundación a la Agencia Noticias Argentinas, la denuncia es por los delitos de violación de los deberes de funcionario e informe falso."Creemos que tomaron la decisión por cuestiones ideológicas y así forzaron la revinculación", manifiestan.

" No realizaron el informe ambiental "





A su vez, otro punto que remarcan de este caso, es que las profesionales "ni siquiera conocían las condiciones" debido a que "no realizaron el informe ambiental", cuyo resultado podría haber alertado las graves falencias en la que vivía la mujer y su pareja.

No solo Altamirano había abandonado a Ángel cuando tenía pocos meses, si no también la Justicia ya le había quitado la tenencia de otro de sus hijos. Otro punto alarmante es que la casa donde actualmente vivía el niño, no tenía las condiciones necesarias y todos los días debían alimentarse por el comedor barrial.

Por último, se supo que el chico tuvo que ser cambiado de jardín, lo que mostró un abrupto cambio en su comportamiento. El informe redactado por la maestra indicaba que estaba "enojado y angustiado" días antes de mudarse con su mamá.

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