El padre y la madrastra de Ángel en exclusiva con Crónica: "Nosotros acá lo teníamos bien"

Luis López, el padre de Ángel, y Lorena, su pareja, hablaron en exclusiva con Crónica, y recordaron los constantes reclamos que hicieron a las autoridades para advertir que el nene de 4 años corría peligro.

"Yo le mostré el video a la psicóloga, pero se río en mi cara", aseguró Luis sobre las imágenes de su hijo llorando para quedarse con él, que conmovieron a todo el país.

Según afirmó, la mujer encargada de hacer el informe que permitió que el niño viviera con la mujer ahora detenida, desestimó esa prueba, e incluso de habría burlado.

"El día que lo trajimos a mi casa, fue su momento más feliz. Estaba muy contento", recordó sobre los últimos momentos con vida del pequeño, antes de regresar con Mariela Altamirano y Michael González, los acusados.

Por su parte, Lorena, la madrastra del menor, se mostró también muy afectada por la tragedia, pero aún así no pudo ocultar su bronca. "Nosotros acá lo teníamos bien", remarcó.

Sobre la audiencia de este martes, en la que la pareja imputada declaró ante la Justicia, expresó: "Escuchar como mentía esa bestia y no poder hacerle sentir un poquito de lo que sintió ese pobre bebe, me dio mucha bronca".

Prisión preventiva para los acusados

Este martes, ambos fueron alojados en unidades penitenciarias ubicadas en distintos puntos de Chubut por la muerte de Ángel.

La madre del nene de 4 años quedó detenida en Rada Tilly, mientras que su pareja fue trasladado a General Mosconi, para impedir cualquier tipo de contacto entre ellos.

La medida se tomó en el marco de la audiencia de control de detención, donde la Justicia dictó prisión preventiva por seis meses para ambos imputados.