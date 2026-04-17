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Viernes, 17 de abril de 2026

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Muerte de Ángel: Crónica ingresó al penitenciario donde se aloja la madre del nene

Se trata de una unidad de máxima seguridad en donde quedó detenida con prisión preventiva por seis meses en el marco de la investigación por el presunto homicidio del menor.

En las últimos días, la muerte de Ángel sacudió por completo la ciudad de Comodoro Rivadavia y al país. La madre del menor, Mariela Altamirano, y su pareja, Maicol González, quedaron formalmente imputadas y con seis meses de prisión preventiva por peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Crónica visitó el Instituto Penitenciario Provincial de Máxima Seguridad en Chubut. Fue el primer medio en ingresar por dentro al lugar donde es alojada la mamá del menor, investigada por el presunto asesinato del niño.

Está ubicado sobre la ruta 3, kilómetro 1400. Hay 250 presos, de los cuales 16 son mujeres, entre los cuales se encuentra Altamirano.

Crónica visitó el Instituto Penitenciario Provincial de Máxima Seguridad en Chubut. Fue el primer medio en ingresar por dentro al lugar donde es alojada la mamá del menor, investigada por el presunto asesinato del niño.Está ubicado sobre la ruta 3, kilómetro 1400. Hay 250 presos, de los cuales 16 son mujeres, entre los cuales se encuentra Altamirano.Cristian Eche presente en el penitenciario.
Cristian Eche presente en el penitenciario.

El lugar está constituido de 140 efectivos. El periodista Cristian Eche recorrió el complejo y mostró cómo está dividido el penal, que cuenta con cinco pabellones.

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