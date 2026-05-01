Mató al amigo mientras jugaban al truco y quedó al borde de recibir prisión perpetua

Un jurado popular en Neuquén declaró culpable a Juan Pedro Cides por el asesinato de Franco Daniel Ramírez, a quien mató de una puñalada en el corazón tras una broma durante un partido de truco en el barrio 114 Viviendas, de la localidad de Loncopué.

El veredicto fue unánime: los 12 ciudadanos avalaron la acusación de homicidio agravado por alevosía. Con esta calificación, el imputado quedó a un paso de ser condenado a prisión perpetua.

Ataque "a traición" por un chiste

La fiscal Laura Pizzipaulo reconstruyó que la secuencia fatal ocurrió mientras ambos tomaban alcohol, en junio del año pasado. Un comentario durante el juego de cartas desató la furia de Cides, quien atacó de forma súbita.

Según la fiscalía, se trató de un "ataque a traición" debido a que Ramírez estaba en estado de ebriedad. Esa vulnerabilidad le impidió defenderse de la puñada mortal que recibió en el pecho.

Los allegados y familiares de Franco Ramírez en el juzgado neuquino (NA).

Tras el fallo del jurado, la Oficina Judicial debe fijar la fecha para el juicio de cesura. En esa instancia, un juez técnico determinará la pena definitiva, que para este delito es únicamente la máxima sanción.

La víctima tenía 30 años y una hija de 12. "Era un gran padre. Su hija va a crecer con su 'papi' solamente en fotos", lamentó Sebastián, hermano del joven asesinado, ante La Mañana de Neuquén, tras conocer la culpabilidad de Cides.