Tres acusados por un crimen fueron detenidos tras un operativo en pleno campo de Mendoza

La justicia penal de Mendoza informó la detención de tres individuos que se encontraban prófugos luego de quedar acusados por darle muerte a un hombre que vivía en la zona de "El Borbollón", en el departamento Las Heras.

La víctima había recibido un disparo que le perforó la zona del cuello y personal de policía Científica lo había identificado como Leandro Ontivero.

Los hechos sucedieron el pasado 18 de marzo y los acusados lograron escapar hacia el norteño departamento Lavalle, donde se escondieron en medio del campo en la traza que va hacia la provincia San Juan.

Sin embargo, los investigadores montaron una estrategia de seguimiento en base a testigos que obtuvieron como resultado dar con la finca donde se encontraban agazapados y no pusieron resistencia una vez que se vieron rodeados por las fuerzas policiales.

Los detenidos tienen 30, 35 y 43 años de edad y ahora tendrán que enfrentar los cargos por darle muerte a Ontivero de 23 años en el marco de una pelea entre vecinos, por un robo y según consigna el expediente judicial.

Leandro Ontiveros fue asesinado en la madrugada del 18 de marzo y por el crimen se encuentra también imputada por homicidio agravado y detenida Camila Alexandra Ortiz de 27 años y es una de las al menos cinco personas que habrían participado del asesinato que es investigado por la fiscalía de Homicidios.

Respecto del operativo policial surge de la información oficial que tuvo lugar en el predio de puesto "San Antonio" y que los acusados intentaron esconderse en un corral de cabras.

De la inspección ocular surge que los hombres se escondían en la zona y "mataban" animales para alimentarse, por lo que se secuestraron elementos cortopunzantes como cuchillas y además restos de los animales que habían sido carneados.

Primero detuvieron a dos en Lavalle y en cuestión de horas cayó un tercero en Las Heras.

Ahora todos quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal que dio precisas instrucciones para la confección del expediente correspondiente y las actuaciones quedaron a cargo de personal de Comisaría 63 de jurisdicción departamental Lavalle.