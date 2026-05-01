Rescataron a una mujer de un taller clandestino tras dos meses de cautiverio

Una mujer de 53 años fue rescatada tras permanecer dos meses secuestrada en una vivienda de Mataderos, donde era obligada a trabajar como esclava en un taller textil clandestino.

El operativo se desencadenó en una casa de la calle San Pedro al 5700. Los vecinos, horrorizados, llamaron al 911 al ver a la víctima suplicando auxilio tras las rejas de la propiedad.

Efectivos de la Policía de la Ciudad encontraron a la mujer en medio de un severo ataque de nervios. Según su testimonio, la mantenían cautiva para fabricar ropa y luego la llevaban a la fuerza a la feria "La Salada" para vender la mercadería.

En el interior de la finca, los agentes secuestraron máquinas de costura, mesas de corte, moldes y cientos de prendas listas para su comercialización. También se incautaron anotaciones clave para la causa por Trata de Personas.

El dueño de la vivienda, un hombre de nacionalidad boliviana de 66 años, intentó fugarse al notar la presencia policial, pero fue reducido y quedó detenido de inmediato.

En el lugar intervino la División Trata de Personas, que brindó asistencia psicológica y resguardo a la mujer. La causa quedó a disposición de la justicia porteña bajo una carátula que promete duras penas.