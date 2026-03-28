Asesinaron a un hombre a balazos al quedar atrapado en pelea entre un individuo y una mujer

Un hombre, de 55 años, fue asesinado a balazos al quedar atrapado en una pelea entre un delincuente y una mujer, en un confusos suceso registrado el viernes en el oeste del Conurbano bonaerense. Los pesquisas policiales buscan al autor del crimen, que alcanzó a darse a la fuga, a la vez que descartaron que lo acontecido haya sido un intento de robo callejero.

Voceros judiciales revelaron que la víctima del ilícito fue identificada, en forma oficial, como Mario Alejandro Fariña.

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Según agregaron los informantes, el hecho se produjo cuando el damnificado conducía un Chevrolet Corsa, en el que llevaba a una mujer, de 37 años, quien presuntamente habría de encontrarse con un individuo en el cruce de Colonia y Adolfo Berro.

Trascendió que, al arribar al mencionado lugar, el sujeto, que se hallaba armado, comenzó a forcejear con la pasajera y, en dichas circunstancias, efectuó un disparo que impactó en Fariña, quien perdió la vida casi de manera instantánea.

El hallazgo del cadáver

Con rapidez, el agresor huyó mientras que los integrantes del Comando Patrulla(C.P.), al ser alertados de la situación por un llamado que se recibió en el número telefónico de emergencias 911, arribaron al escenario de la disputa, oportunidad en la que observaron el cadáver del hombre en el habitáculo del vehículo.

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso, lográndose determinar que presentaba un certero impacto de arma de fuego en el hombro derecho y que el proyectil le había atravesado el cuerpo.

Procedimientos

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría 5ª Centro del distrito, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos en el vecindario con el objetivo de capturar al malviviente; y descartaron que el atacante haya actuado para perpetrar un asalto.

Hasta el momento, se asegura que Fariña era completamente ajeno al altercado.

Intervino en la causa penal el doctor Diego Ignacio Rulli, fiscal en turno de la Unidad Funcional Temática de Homicidios de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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