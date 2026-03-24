Asesinaron a balazos a un hombre y el cadáver apareció quemado en un baldío

El cadáver de un hombre de 35 años apareció baleado y parcialmente quemado en un terreno baldío, en un asesinato registrado en el oeste del conurbano bonaerense. Las autoridades policiales intentan esclarecer el episodio y no creen que haya ocurrido en el marco de un asalto. Al respecto, los investigadores sospechan que los criminales se hallarían ligados a la venta de drogas en el barrio, aunque tampoco se descartan otras hipótesis.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima fue identificada, en forma oficial, como Daniel Coronel.

Todas las noticias de Crónica, en vivo:

Según agregaron los informantes, el hallazgo se produjo el 13 de marzo, cuando los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) recibieron una denuncia en el número telefónico de emergencias 911, la cual hacía referencia a una persona supuestamente fallecida en un predio situado en el cruce de Cañuelas y Esperanza.

Trascendió que, al arribar al mencionado lugar, los uniformados vieron el cuerpo del individuo, que yacía parcialmente quemado, y entonces dialogaron con un vecino de la zona, quien les narró que había descubierto el cadáver y que inmediatamente consiguió apagar el fuego.

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso, determinaron que presentaba varios impactos de bala, y que le dispararon a escasa distancia. A su vez, se estima que los atacantes mataron al sujeto en otro lado y que lo incendiaron en esa esquina para impedir que fuera identificado.

Procedimientos

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría 3ª Sur del distrito, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos en el vecindario con el objetivo de esclarecer lo sucedido.

Hasta el momento, los funcionarios sospechan que los autores materiales del homicidio serían dealers, pero no se descartan otras teorías con respecto a lo acontecido.

Algunas versiones sostienen que Coronel tenía antecedentes por episodios de violencia de género en perjuicio de familiares.

Intervino en la causa penal el doctor Carlos Adrián Arribas, fiscal de la Unidad Funcional Temática de Homicidios de los tribunales de dicha jurisdicción.

Por F.V.

Cronica Policiales, todas las noticias de hoy