Impactantes detalles en el asesinato del policía baleado por motochorros

Se conocieron impactantes detalles en el asesinato del agente de la Policía Federal Argentina (P.F.A.), quien murió al ser agredido a balazos frente a su pareja por cuatro motochorros que le robaron la motocicleta. El suceso se registró el jueves en el sur del conurbano bonaerense y los pesquisas buscan a los criminales.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima del ilícito era Matías Nahuel Ceballos, de 34 años, quien se desempeñaba en la División Talleres de esa institución.

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De acuerdo a lo agregado por los informantes, el hecho se produjo en la tarde del jueves cuando el hombre estaba junto a su pareja a bordo de una motocicleta y los hampones, que se movilizaban armados en dos motovehículos, lo interceptaron para asaltarlo.

Trascendió que el funcionario, quien se hallaba franco de servicio y vestido de civil, se resistió al robo y entonces, de inmediato, los marginales lo atacaron a disparos a escasa distancia.

Graves heridas

Con rapidez, los malvivientes se apoderaron del rodado de la víctima y luego fugaron; mientras que a Ceballos lo condujeron, de urgencia, al Hospital Interzonal General de Agudos Evita, donde finalmente perdió la vida a raíz de esas graves heridas.

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y lograron determinar que presentaba certeros impactos de arma de fuego tanto en la región torácica como en una de las piernas.

Los procedimientos

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría 1ª del distrito, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos con el objetivo de apresar a los asesinos.

Ceballos era padre de una niña de 10 años.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio en ocasión de robo", el doctor Martín Darío Rodríguez, fiscal en turno de la Unidad Funcional N° 6 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.