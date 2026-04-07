Revelaron nuevos detalles en el caso del influencer rural que denunció el robo de 190 vacas

La investigación por la desaparición de 190 vacas pertenecientes al influencer rural Bruno Riboldi, conocido como "La Joya Agro", dio un giro decisivo en las últimas horas. Lo que inicialmente se investigaba como un caso de abigeato pasó a ser considerado una presunta estafa, bajo la carátula de "defraudación por abuso de confianza".

La causa se encuentra en manos del fiscal Ramiro Martínez, en los Tribunales de Villa Constitución, y tiene como principal apuntado a Nicolás Coscia, exsocio ganadero del denunciante.

Según la denuncia, Coscia habría solicitado guías de traslado y vendido 161 animales sin autorización previa de Riboldi. La operación comercial se realizó con la consignataria santafesina Aguirre Vázquez por un monto exacto de $267.024.416,88.

En ese sentido, el influencer asegura que el dinero nunca ingresó a sus cuentas. El lote original -compuesto por machos y vaquillonas de razas Angus negras y coloradas- estaba valuado en aproximadamente $300 millones.

En tanto, uno de los puntos que refuerza la sospecha judicial es la delicada situación financiera del imputado. Registros indican que acumula deudas por más de $200 millones y que el Banco Nación lo considera en "alto riesgo de insolvencia".

Además, Riboldi presenta un historial de 161 cheques rechazados, con un pasivo superior a los $700 millones, lo que agrava su perfil dentro de la investigación.

El influencer rural aseguró que todo se trató de una estafa en las redes sociales.

Por su parte, la defensa de Coscia sostiene que la venta de los animales fue consensuada e incluso presentó mensajes de WhatsApp como prueba. En uno de ellos, Riboldi habría escrito: "Confío en vos 100% y en la amistad que tenemos que para el 9 de marzo esté la guita".

Sin embargo, el denunciante aclaró que esos chats corresponden a un acuerdo previo y que reclamaba el pago de una deuda que se venía demorando.

Animales recuperados y un misterio sin resolver

Tras la viralización del caso en redes sociales, la Dirección General de Seguridad Rural "Los Pumas" logró recuperar 161 bovinos en un feedlot de la localidad de Chabás, a unos 80 kilómetros del campo original.

A pesar de este avance, aún resta determinar el paradero de otras 29 vacas. Según el imputado, algunas habrían muerto por enfermedad durante el verano.

En paralelo, el cuidador del campo "La Cañada", ubicado en Santa Teresa, declaró que nunca observó en el predio la cantidad de 190 animales denunciados, lo que suma un nuevo elemento de incertidumbre a la causa.

Por último, el expediente continúa en etapa de investigación y no se descartan nuevas imputaciones o medidas judiciales. Con millones de pesos en juego, pruebas en análisis y versiones contrapuestas, el caso de "La Joya Agro" se consolida como uno de los conflictos rurales más resonantes del momento.