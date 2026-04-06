Caso Diego Maradona: la defensa de la enfermera recusó a la jueza Coelho

La defensa de Dahiana Madrid, enfermera de guardia el día de la muerte de Diego Maradona y una de las ocho acusadas por el hecho, recusó este lunes a la jueza María Coelho en la novena audiencia preliminar de los Tribunales de San Isidro.

Los abogados de la imputada alegan "temor de parcialidad" y piden su apartamiento del caso, lo que podría significar una nueva demora en el proceso judicial.

El segundo juicio por la presunta muerte negligente del astro está previsto para el próximo 14 de abril, pero los defensores de Madrid sostienen que Coelho demoró deliberadamente el inicio del debate.

Además, aseguran que muestra "actitudes similares" a las de la ex jueza Julieta Makintach, destituida por protagonizar el documental "Justicia Divina", que derivó en la nulidad del primer juicio oral.

Los abogados de la enfermera apuntaron también contra la conducta de la magistrada durante las audiencias.

Coelho deberá presentar un descargo ante el TOC 7. Los jueces Pablo Rolón y Alberto Gaig serán quienes resuelvan el pedido de apartamiento.

Asimismo, la querella y la fiscalía intentaron cerrar un acuerdo probatorio sobre fotografías de la habitación de Maradona en el country San Andrés, en Tigre, pero los letrados de Madrid se opusieron al denunciar que esas imágenes fueron "adulteradas".

Junto a Madrid, están acusados el neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Omar Almirón; el coordinador Mariano Perroni; el médico clínico Pedro Di Spagna y la jefa de la internación domiciliaria Nancy Edith Forlini.