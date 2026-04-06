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Lunes, 6 de abril de 2026

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TRAGEDIA

Encontraron muerta a una mujer de 92 años en su departamento: investigan si fue por un escape de gas

Otra mujer fue hallada inconsciente en la vivienda y trasladada al hospital. Una vecina alertó que hacía días no las veía y llamó a la Policía.

Una mujer de 92 años fue hallada muerta este lunes en un departamento del barrio porteño de Recoleta, en el que además otra mujer, de 95 años, fue encontrada inconsciente y llevada al hospital. Investigan si el fallecimiento se debió a un escape de gas.

La tragedia ocurrió dentro del quinto piso de un edificio ubicado en Avenida General Las Heras 2100, entre Uriburu y Azcuénaga.

La sobreviviente fue trasladada al Hospital Rivadavia con diagnóstico de desorientación. Fuentes del SAME informaron el hecho a la agencia Noticias Argentinas.

La alarma la dio una vecina del edificio, que advirtió no haberlas visto en días y sintió un fuerte olor a gas en el pasillo del piso.

Ante el aviso, Bomberos de la Ciudad forzó la entrada al departamento y encontró a una mujer muerta en un dormitorio y a la otra con vida en el otro cuarto.

El SAME certificó el deceso de la mujer de 92 años. Los investigadores buscarán determinar la causa de muerte: por el momento, el presunto escape de gas es la hipótesis principal, pero aún no está confirmada.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°21, que inició un procedimiento por "averiguación de causales de muerte".

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