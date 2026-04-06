Encontraron muerta a una mujer de 92 años en su departamento: investigan si fue por un escape de gas

Una mujer de 92 años fue hallada muerta este lunes en un departamento del barrio porteño de Recoleta, en el que además otra mujer, de 95 años, fue encontrada inconsciente y llevada al hospital. Investigan si el fallecimiento se debió a un escape de gas.

La tragedia ocurrió dentro del quinto piso de un edificio ubicado en Avenida General Las Heras 2100, entre Uriburu y Azcuénaga.

La sobreviviente fue trasladada al Hospital Rivadavia con diagnóstico de desorientación. Fuentes del SAME informaron el hecho a la agencia Noticias Argentinas.

La alarma la dio una vecina del edificio, que advirtió no haberlas visto en días y sintió un fuerte olor a gas en el pasillo del piso.

Ante el aviso, Bomberos de la Ciudad forzó la entrada al departamento y encontró a una mujer muerta en un dormitorio y a la otra con vida en el otro cuarto.

El SAME certificó el deceso de la mujer de 92 años. Los investigadores buscarán determinar la causa de muerte: por el momento, el presunto escape de gas es la hipótesis principal, pero aún no está confirmada.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°21, que inició un procedimiento por "averiguación de causales de muerte".