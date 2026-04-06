Crimen en la escuela: detuvieron a un adolescente acusado de encubrir el ataque

Un adolescente de 16 años fue detenido este lunes acusado de encubrir al tirador que atacó a la escuela 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe, donde la semana pasada fue asesinado Ian Cabrera, de 13 años.

Los investigadores sostienen que el detenido tenía información previa sobre el ataque que pudo haber evitado la tragedia.

Las autoridades a cargo del caso confirmaron además que se investiga la pista de una red internacional y que intervienen organismos dedicados al contraterrorismo.

La vocera del gobierno santafesino, Virginia Coudannes, señaló que la situación "trasciende las fronteras de la provincia y del país".

La detención del adolescente

El joven fue capturado por la Policía de Investigaciones de Santa Fe en la ruta nacional 11, a la altura de Nelson. Viajaba en una camioneta con sus padres cuando fue interceptado. Rolando Galfrascoli, director provincial de Investigaciones Criminales, definió el operativo como "limpio".

Según fuentes del caso, el detenido "tenía vínculo con el agresor, y quedó aprehendido bajo la figura de encubrimiento, dado que la investigación indica que habría tenido conocimiento previo del ataque".

La Justicia deberá determinar formalmente su rol cuando se le comuniquen los cargos. Como tiene 16 años, es menor punible, a diferencia del tirador, que es inimputable.

Los fiscales consideran que el ataque tuvo "una planificación relacionada con vínculos en redes sociales".

El foco está en conversaciones del tirador en Discord, donde hacía referencias a masacres en escuelas de Estados Unidos y Serbia.

El principal acusado tiene 15 años y es inimputable según la ley vigente. La nueva Ley del Régimen Penal Juvenil -que baja a 14 años la edad de imputabilidad- fue sancionada en febrero y regirá desde el 5 de septiembre.