Video: el lamento de un reconocido influencer rural al que le robaron 190 animales del campo

Un reconocido influencer rural compartió un video en el que denunció que le robaron 190 animales y se lamentó por la millonaria perdida económica que sufrió.

Se trata de Bruno Riboldi, conocido como "La Joya Agro" en redes sociales, quien afirmó que el lote robado estaba compuesto por 100 machos -entre novillos y novillitos- y 90 vaquillonas de razas angus negras y coloradas.

La sustracción de estos animales ocurrió en su establecimiento de Santa Teresa, en Santa Fe. Allí sufrió una gran pérdoda, al tratarse de animales listos para producción, lo que aumenta el impacto económico y también la probabilidad de que hayan sido trasladados rápidamente para su venta o faena clandestina.

"190 animales que desaparecieron. Estamos buscando información, cualquiera nos ayuda y lo avisan a patrulla rural de Alcorta, Máximo Paz, cualquiera de la zona. Y que sea lo que Dios quiera", expresó con total desazón el productor.

En ese marco, sostuvo que necesitan ayuda con su familia para poder encontrar a los animales.

El influencer expresó que para llevar a cabo una maniobra de ese tamaño fue necesario contar con infraestructura específica, como corrales de encierre, mangas aptas para el movimiento de hacienda y varios camiones jaula.