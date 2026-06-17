El posteo de Gaspi sobre los tres goles de Messi que encendió las redes tras el debut mundialista

La emoción por la actuación de Lionel Messi en el estreno de la Selección Argentina en el Mundial 2026 tuvo un ingrediente inesperado que conmovió a miles de usuarios en las redes sociales: una antigua publicación de Gaspi que muchos interpretaron como una curiosa coincidencia con el presente futbolístico del capitán albiceleste.

El recuerdo del influencer, fallecido recientemente a los 23 años en un accidente de helicóptero ocurrido en Río de Janeiro, sigue muy presente entre sus seguidores, y por eso una de las formas de homenajearlo es compartiendo cosas de lo que mejor sabía hacer.

En este caso, tras la goleada de la Scaloneta ante Argelia, comenzaron a multiplicarse las menciones a un mensaje que el creador de contenido había publicado varios años atrás en su cuenta de X.

La Selección Argentina se impuso gracias a una brillante actuación de Messi, autor de los tres goles del encuentro. Ese hat-trick llevó a numerosos fanáticos a rescatar un viejo comentario de Gaspi que parecía describir exactamente lo que acababa de suceder.

El mensaje había sido publicado en septiembre de 2021 y decía: "Que lindo ir a la cancha y que JUSTO Messi meta 3 goles aparte del partido que jugo. Que espectáculo para los que estuvieron ahí cheee".

El mensaje de Gaspi sobre Messi que resurgió tras la goleada sobre Argelia.

La publicación original hacía referencia a otro momento inolvidable para el fútbol argentino. El 9 de septiembre de 2021, la Selección volvió a jugar ante su público en el estadio Monumental luego de conquistar la Copa América frente a Brasil.

Aquella noche, Argentina derrotó 3-0 a Bolivia y Messi fue la gran figura. Además de convertir los tres tantos del encuentro, el rosarino alcanzó un récord histórico al superar la marca de Pelé y transformarse en el máximo goleador de las selecciones sudamericanas.

Con el paso de los años, ese comentario de Gaspi cobró en las últimas horas un nuevo significado. Tras la exhibición de Messi frente a Argelia, los usuarios compartieron nuevamente la publicación como una forma de homenaje al creador de contenidos, cuya muerte provocó una profunda conmoción en el mundo digital.

La repercusión fue inmediata, reposteos, mensajes y menciones inundaron la plataforma y miles de seguidores combinaron la alegría por el triunfo argentino con el recuerdo de una de las figuras más queridas de Internet.