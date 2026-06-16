Con su hat-trick ante Argelia, Messi igualó a Klose como el máximo goleador en la historia de los Mundiales

Lionel Messi escribió uno de los capítulos más grandes de su historia mundialista. Con un hat-trick ante Argelia en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, el capitán albiceleste llegó a los 16 goles en Copas del Mundo e igualó al alemán Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia del certamen.

La marca del exdelantero alemán resistía desde Brasil 2014, cuando Klose convirtió su tanto número 16 en la semifinal ante Brasil. Doce años después, el rosarino lo alcanzó en una sola noche, en Kansas, en la apertura del Grupo J.

Messi llegó al torneo con 13 goles distribuidos en cinco ediciones anteriores -Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022-, ubicado en el cuarto puesto del historial junto al francés Just Fontaine. Por encima de él estaban el brasileño Ronaldo Nazário con 15 y el también alemán Gerd Müller con 14. Los tres quedaron atrás en una misma velada.

El propio Klose había anticipado este momento: "No tengo nada en contra, los récords están para romperlos. Messi es un genio", declaró el alemán antes del inicio del torneo.

La tabla histórica de goleadores mundialistas queda ahora encabezada en forma compartida:

1. Miroslav Klose (Alemania) - 16 goles

1. Lionel Messi (Argentina) - 16 goles

3. Ronaldo Nazário (Brasil) - 15 goles

4. Gerd Müller (Alemania) - 14 goles

4. Kylian Mbappe (Francia) - 14 goles