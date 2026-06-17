Bronca: la familia de Gaspi advirtió sobre estafas a nombre del youtuber fallecido

Mientras amigos, familiares y seguidores siguen conmovidos por la muerte de Gaspi, sus seres queridos alertaron sobre posibles estafas a nombre del youtuber, lo cual generó bronca e indignación en medio de tanto dolor.

La advertencia fue dada a conocer a través de un comunicado que tuvo amplia repercusión tras haber sido compartido por Coscu, uno de los amigos más cercanos del fallecido creador de contenido.

En el texto, la familia de Gaspar Prim Díaz aclaró que no existe ningún pedido económico oficial vinculado al deceso del influencer ni a la repatriación de sus restos desde Brasil, donde ocurrió el trágico choque de helicópteros.

"Queremos aclarar que no existe ninguna colecta oficial para cubrir los gastos relacionados con Gaspi", indicaron. Además, explicaron que el dinero necesario para concretar la repatriación del cuerpo del joven ya fue cubierto con colaboraciones privadas: "Gracias a la solidaridad de un grupo de personas ya se lograron cubrir los costos para que Gaspi pueda regresar a la Argentina y descansar en paz", señalaron.

El comunicado de la familia de Gaspi en relación a presuntas estafas a nombre del youtuber.

A partir de esa situación, los familiares remarcaron que cualquier solicitud de dinero que circule utilizando el nombre del youtuber carece de autorización y debe ser considerada una estafa. "Lamentablemente, hay quienes intentan aprovecharse de situaciones tan dolorosas como esta. Les pedimos que no colaboren con ninguna iniciativa", manifestaron.

El mensaje también estuvo acompañado por palabras de agradecimiento: "Sabemos que muchísima gente sigue teniendo la intención de ayudar, y eso habla del cariño enorme que Gaspi y Lucas supieron generar en tantas personas con su arte. Hoy, la mejor manera de honrarlos es mantener vivo su recuerdo, compartir lo que nos dejaron y acompañar a sus seres queridos con respeto y cariño", destacaron.

La comunicación concluyó con una frase cargada de emoción que rápidamente se compartió entre los seguidores del influencer: "Gaspi y Lucas vivirán por siempre en nuestros corazones".