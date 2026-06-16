La muerte de Gaspi: cuándo repatriarán el cuerpo a la Argentina y los problemas que afronta la familia del youtuber argentino

La muerte de Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, generó gran conmoción en el mundo del streaming y del espectáculo, sin contar a sus seres queridos, que aún se encuentran procesando la devastadora noticia. El youtuber argentino murió este domingo 14 de junio a los 23 años en un choque de helicópteros ocurrido en la zona oeste de Río de Janeiro, Brasil.

En la tragedia aérea también perdieron la vida el director de cine argentino Lucas Vignale, el cantante estadounidense Oliver Tree y los pilotos de las aeronaves estrelladas.

En ese contexto desolador, comenzaron a conocerse detalles sobre las dificultades que enfrenta la familia del joven creador de contenido para trasladar sus restos a la Argentina.

Hay dificultades para repatriar el cuerpo de Gaspi desde Brasil a la Argentina.

La información provino de Lucía Baldi en "Desayuno Americano", el ciclo que conduce Pamela David por América TV. De acuerdo con lo explicado por la periodista, el proceso de repatriación será complejo y demandará tiempo. "La familia no puede traer hoy el cuerpo. Tiene que atravesar un proceso burocrático bastante extenso; podría demorar una semana a 10 días", indicó al aire.

En esa sintonía, Baldi aclaró que el Estado argentino no intervendrá económicamente en el traslado de los restos del influencer. "El Estado argentino no se va a hacer cargo de la repatriación. No le corresponde. El consulado argentino no tiene injerencia; lo que puede es asesorar y acompañar a la familia. No solo con el cuerpo de Gaspi, sino con el del productor y director Lucas Vignale", detalló.

Además, la panelista explicó que existen numerosos requisitos administrativos para concretar la repatriación: "Se necesitan tres certificados. Es mucha data. Muchos trámites. Esto podría salir desde 5 mil a 10 mil dólares porque no se encarga tampoco el Estado brasileño. Se encargan las empresas privadas, funerarias".

Como si no fuese mucho dolor para la familia, otro dato revelado por Pamela David generó preocupación sobre la situación que deberán afrontar los familiares de Gaspi. "Él no tenía seguro de vida", contó la conductora de "Desayuno americano".