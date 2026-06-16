Arturo Puig, a los 81 años, se animó a un nuevo desafío y debutó como modelo

Arturo Puig es una de las figuras más queridas de la Argentina. Construyó su carrera a lo largo de décadas y supo ganarse el cariño del público en teatro, cine y, sobre todo, televisión. Su salto a la fama masiva llegó en los años 90, cuando protagonizó la telecomedia "Grande Pa", un éxito rotundo que marcó récords de rating que hoy parecen imposibles. Pero la vida también le dio golpes duros. El más doloroso llegó cuando murió Selva Alemán, su compañera de toda la vida, con quien compartió más de 50 años de amor y trabajo. A pesar de la pérdida, y las decepciones con amigos, el actor retomó su trabajo y se animó a nuevos horizontes. Ahora, a sus 81 años, dio una sorpresa mayúscula al debutar como modelo de una marca de ropa masculina.

Según la información que difundió La Pavada de Diario Crónica, la campaña publicitaria que protagonizó el actor resultó todo un éxito. Su imagen, posando con una rosa blanca para la firma Burgués, generó una repercusión impensada que sorprendió al propio intérprete.

La foto se volvió viral y fue interpretada por el público como un emotivo homenaje a su esposa fallecida. Para Puig, la experiencia fue reveladora. Tanto que, en una decisión que tomó a todos por sorpresa, el actor descartó por completo la posibilidad de volver al teatro, pese a las ofertas concretas que ya tiene sobre la mesa para futuros proyectos.

El presente del actor encuentra a Puig instalado en un nuevo capítulo de su vida personal. Después de la muerte de Selva Alemán, tomó la difícil decisión de vender la casa que compartieron durante tantos años en el barrio de Caballito.

Ahora, ya se encuentra instalado en su nuevo piso en el barrio de Belgrano, un espacio más chico que le permite empezar de nuevo y desprenderse del peso de los recuerdos. El actor, que supo describir el fallecimiento de su esposa como "una bomba en la cara", encontró en el arte y en los nuevos desafíos una manera de sobrellevar el duelo.

A pesar del profundo dolor, el actor demostró una vez más que su espíritu sigue intacto y que, incluso a los 81 años, sigue dispuesto a sorprender. Su reciente trabajo como modelo para la campaña de indumentaria masculina lo mostró en una faceta desconocida y renovada, capaz de conquistar a un público que lo admira desde hace generaciones.

Con una trayectoria que incluye grandes éxitos teatrales como "Cristales rotos" de Arthur Miller y su inolvidable dupla con Selva Alemán en obras como "Cartas de amor", Puig sigue dando cátedra de versatilidad y talento