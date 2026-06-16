Gastón Trezeguet denunció que recibió amenazas de muerte y mostró los violentos mensajes: contenido sensible

En las últimas horas, Gastón Trezeguet generó grandes repercusiones al revelar que recibió graves amenazas a través de las redes sociales. En ese contexto, el exparticipante de "Gran Hermano" compartió con sus seguidores los polémicos mensajes que recibió y dio a conocer la denuncia que realizó ante la Justicia tras el hecho.

A través de su cuenta de "X" (ex Twitter), el mediático, que recientemente criticó a Tamara Paganini por su ingreso a la casa de "GH", publicó una imagen de la demandas y explicó por qué decidió actuar de manera inmediata. "Yo entiendo todo de Gran Hermano, pero hay mensajes que no voy a dejar pasar y este es uno de ellos. La denuncia está hecha y espero que lo agarren y responda ante la Justicia", escribió.





Junto a su descargo, Trezeguet también difundió una captura donde se observa el violento mensaje que recibió de parte de un internauta. "Te vamos a hacer mie*** mañana a tiros pedazo de pu***. Ahí vas a saber estudiar. En el infierno. Hdrpm. Dedos Tiritos y descuatización. Pu***. (sic)", expresaba le mensaje. La gravedad del contenido encendió las alarmas entre sus seguidores y generó una rápida ola de solidaridad en redes sociales.

Más tarde, Gastón profundizó sobre el impacto que le provocó la situación. "Cómo sabés si no es un fan de estos que están re locos y se te aparece en algún lugar. Me genera mucho miedo. Es muy terrible. Me parece fuertísimo mandar algo así", expresó con preocupación.

El fuerte posteo de Gastón Trezeguet. (Foto: X/ @GastónTrezeguet).

Según la documentación que compartió públicamente, la presentación quedó radicada ante la Policía de la Ciudad. Además, en el marco de la causa, se solicitó una medida de protección adicional. Mientras tanto, cientos de usuarios le enviaron mensajes de apoyo y repudiaron las amenazas que recibió el histórico referente del reality.



