Termina el Juicio de Emily de "Love is blind" con Santiago Martínez por intento de homicidio: "Me preocupa que si sale, me haga daño"

"Love is Blind Argentina", el reality de Netflix, estuvo en el ojo de la tormenta por la denuncia por violencia de género y privación de la libertad que Emily Ceco presentó contra Santiago Martínez, ambos exparticipantes del programa. Luego de que la joven de 24 años rompiera el silencio en los medios y revelara escalofriantes detalles sobre la agresión que sufrió, salieron a la luz mensajes que el empresario le envió tras el ataque. Todo llevó a un juicio del que en las próximas horas se conocerá la sentencia, de un hecho con detalles espeluznantes.

Este viernes 13 de marzo, finalmente se conocerá la sentencia a Santiago Martínez, el exparticipante del reality show "Love is blind" que fue acusado por intento de femicidio . La víctima, su expareja y compañera en el programa, declaró este miércoles ante los Tribunales de Morón y volvió a poner el caso en el eje público. Durante más de cuatro horas, Emily reconstruyó cada uno de los episodios violentos que sufrió y cómo estos escalaron hasta el día en que el acusado la habría estrangulado con la intención de acabar con su vida.

Tras la sentencia al acusado, donde se conocerá si la Justicia lo considera culpable o inocente por el delito, se espera que recién la semana que viene se conozca la pena. De acuerdo con el Código Penal, de ser declarado culpable, Santiago Martínez podría recibir una condena de 10 hasta 15 años de prisión, aunque la misma podría incrementar en caso de comprobar agravantes . El testimonio de la víctima se dio en un momento clave para la apropiada condena del presunto agresor, donde detalló que Santiago Martínez la habría estrangulado con la intención de acabar con su vida, además de numerosos episodios de violencia que confesó ante la Justicia.

Además, se supo que también hubo otros testigos, incluyendo el padre del agresor, quien expresó su necesidad de que su hijo asuma la responsabilidad de sus acciones. La exparticipante de "Love is blind" volvió a aparecer en la pantalla chica para exponer el dolor que transita mientras saca a la luz toda la violencia que sufrió en su relación. "Estoy poniendo todas las fuerzas que tengo", dijo en "A la Tarde" (América TV) . "Hoy, como estuve un poco más tranquila, me dieron ganas de peinarme, de maquillarme, de cambiarme. Y pareciera que las víctimas no tenemos derecho a eso, porque hasta me juzgaron por eso", confesó .

Emily Ceco también aprovechó el espacio para contar detalles de lo que sufrió puertas adentro: "Tenía miedo, pero más le tenía miedo a él. Tenía muchísimo miedo porque yo no sabía cómo se lo iba a tomar. De hecho, esperé el momento que yo quería justo para denunciarlo", dijo. En las últimas horas, además, se filtraron los mensajes que Santiago le mandó después de golpearla: un poema romántico como si nada hubiera pasado y un texto donde admitía: "Esos días de peleas, gritos, insultos, de enojarme y transformarme van a desaparecer".

Antes de la sentencia, Emily confesó su mayor temor: "Para mí sería perpetua. Yo le tengo miedo a Santiago. Me preocupa que si él sale en 10, 15 o 20 años, cuando salga, me haga daño" . La justicia de Morón tiene la palabra.