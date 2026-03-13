Tomás Dente: "La gente necesita sentir que sos honesto"

Tomás Dente no necesita presentación cuando de hablar sin vueltas se trata. El periodista, conocido por su estilo picante y frontal, desembarca en Crónica TV para conducir "Intensos", un ciclo nocturno que se emitirá los sábados y domingos a las 20 horas. Con una carrera que incluye pasos por América TV, NET TV y recientemente LN+, Dente llega al canal de noticias en un momento de renovación de la programación. Lo acompaña un panel integrado por Ignacio Bongiovanni, Luciana Elbusto, Diego Recalde y Juan Venturino, con la premisa de abordar la actualidad desde una mirada crítica y sin filtros. Su personalidad enérgica y sincera, que a veces le genera obstáculos en el medio, encuentra en Crónica un espacio donde el programa se adapta a su estilo y no al revés, algo que él mismo valora como una conquista en su carrera.

En diálogo con DiarioShow, Dente cuenta que la llegada a Crónica se gestó en diciembre, tras una reunión con Facundo, con quien tenía la firma pendiente de trabajar juntos. "La idea era hacer un desembarco y se dio en muy buenos términos", explica. Aunque ya había trabajado en canales de noticias como América 24 en sus comienzos, lo hacía desde el lado del espectáculo. Ahora, el desafío es otro: "La posta en términos políticos estoy empezando a aprender", admite con honestidad, aunque aclara que su experiencia en LN+ lo acercó a la batalla cultural, mostrando la incongruencia de artistas que predican una cosa y hacen otra. "Es un poco el motivo de este programa: tocar distintas aristas, social, política, económica y de farándula, pero todo dentro del marco de la batalla cultural, eso es lo que vamos a dar", sintetiza.

Detallando más al respecto, asegura que tratará de "la farándula ligada con la política. La incongruencia de muchos artistas que dicen desde su prédica que reclaman A y después hacen B. Y es un poco me parece el motivo de este programa".

Sobre la dinámica de "Intensos", Dente adelanta que no habrá roles tan deslindados. "La idea es que entre todos logremos una amalgama, cada uno desde su punto de vista y con su opinión. No va a ser un programa unidireccional", asegura.

Habrá pequeñas editoriales y un enfoque en el análisis subjetivo de la noticia, algo que define como "desmembrar e ilustrar con carga subjetiva". El panel, con Luciana Elbusto en espectáculos, Nacho Bongiovanni como economista, Juan Venturino en análisis político y el "profe" Recalde como personaje televisivo, promete diversidad. "Es un proyecto chiquito pero ambicioso, con una estética muy linda, mucho azul, más nocturna", describe, y remata con una frase que resume su filosofía: "Vamos a divertirnos, no deja de ser tele y la tele es show".

La sinceridad es un valor que Dente reivindica como bandera, y encuentra en Crónica el canal ideal para ejercerla. "Crónica es muy versátil, tiene esa cosa mundana que te permite hablarle a la gente de igual a igual", reflexiona. A diferencia de otros canales donde le ponían límites, acá no hubo prohibiciones: "Me dijeron que me maneje con tranquilidad, haciendo lo que sé hacer. Hay muchos periodistas que pontifican desde un lugar, como dueños de la verdad. Crónica tiene pocos 'no' infligidos, es muy directo". Para Dente, la honestidad intelectual es clave en un momento donde el periodismo está en jaque: "La gente necesita sentir que sos honesto, aunque no comparta lo que decís. Después, en el disenso nos encontramos, es lo más sano".

Conflicto con "Gran Hermano" y Beto Casella

Uno de los temas que más lo encendió en los últimos meses fue el ingreso de Luana Fernández a "Gran Hermano Generación Dorada". La influencer está implicada por la Justicia como integrante de una organización dedicada a la trata de personas, abusos sexuales y explotación de menores. Dente no dudó en romper el pacto de silencio de la industria. En la entrevista, el conductor fue tajante sobre el reality: "Es un producto que le hace mucha mella a la industria y a la sociedad. En los países nórdicos hay un gran hermano cada cuatro o cinco años, es un fenómeno esporádico. Acá tenemos dos por año, tenemos una sociedad muy gran hermanizada, que despierta el morbo y hace una hipérbole de la realidad".

Y agregó: "Si hay una situación de racismo, la exageran al mil por ciento. Ahora quedamos los argentinos como racistas, pero nosotros somos una sociedad que se constituyó desde los movimientos migratorios. Me parece inverosímil".

Dente también apuntó contra la elección de ciertos participantes. "Son formatos que establecen como ídolos a personas que no hicieron nada para merecerlo. Afecta la psique de los que entran, pasan del anonimato a la fama y después vuelven, es muy cruento. Hubo gente que se suicidó, otros que hicieron juicios, otros que quedaron mal de la cabeza", recordó.

Y sobre el caso puntual de Luana, disparó: "Hay videos presentados ante la justicia, material fílmico donde esta chica forma parte de un entramado relacionado con trata de personas y abusos. Nadie en Telefe dijo nada, es rarísimo. Es un canal familiar con un montón de precedentes vinculados a la pedofilia y la trata, pero hacen caso omiso". Para Dente, el silencio de la industria es cómplice: "Me parece que los medios tienen que tener un compromiso social. Estos formatos no contribuyen en nada, solo curan violencias y situaciones desmedidas".

Otro frente que lo tuvo como protagonista fue el conflicto con Beto Casella, después de que en su programa radial se burlaran de la sexualidad de un bailarín del Teatro Colón. Dente fue de los primeros en saltar con los tapones de punta, y en la entrevista profundizó su postura: "Yo celebro que haya gente que queda cancelada por cuestiones así. Beto Casella está cancelado. Le pedían dos puntos de rating en América y es lo menos visto del día, le gana hasta el noticiero. En términos de rating, no es opinión, es información: el tipo está cancelado".

Y explicó por qué lo celebró: "Me parece un despropósito absoluto meterse con la sexualidad de cualquiera, más de un pibe de 21 años. Lo expusieron como chivo expiatorio gratuitamente. Yo celebro que la gente tome postura". Para Dente, la caída de rating de Casella es una prueba de que las acciones tienen consecuencias: "El público te da la espalda, esa es una forma de cancelación. El canal les pide dos puntos y están haciendo la mitad, tendrán que resolver ciertas cuestiones".

Con "Intensos" en el horizonte, Dente se prepara para dar pelea cada fin de semana desde la pantalla de Crónica. Entre la batalla cultural, las polémicas con Telefe y su cruzada contra la doble vara mediática, el conductor promete un programa donde la sinceridad sea la estrella. Porque, como él mismo dice, cuando no hay intereses de por medio, solo quedan las convicciones. Y las suyas, está claro, no las negocia.