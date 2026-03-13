Mariela Fernández y Liliana Caruso: los looks de las conductoras de Crónica TV para cerrar la semana con estilo

En la pantalla de Crónica TV, la intensidad de las noticias no da respiro y el estilo acompaña cada segmento informativo. Mariela Fernández y Liliana Caruso son las encargadas de llevar adelante la información en un contexto de actualidad permanente, donde el clima en el estudio suele ser tenso por la realidad del país. Con equipos que priorizan la comodidad, las conductoras demuestran que la moda es una herramienta clave para comunicar con seguridad en el vivo.





Mariela Fernández

Al frente de "La Primera Crónica", Mariela Fernández apostó por un look súper relajado y rockero para arrancar la mañana. Se la jugó con una remera blanca estampada de Led Zeppelin, combinada con pantalones de tiro alto en tono ocre de la marca Dionisia. Con el maquillaje de Mila Marzi, la conductora demostró que se puede tener mucha onda sin perder el estilo periodístico frente a las cámaras.

Liliana Caruso

Para su participación en el aire, Liliana Caruso eligió una propuesta que combina elegancia y sobriedad. Lució un vestido corto al cuerpo en color negro de la firma Touch Woman, con detalle de volados en las mangas, ajustado con un cinturón de hebilla labrada de Punto Ar Accesorios. Bajo el estilismo de Looky Arte, la periodista mantiene un perfil profesional y prolijo para dar las noticias.

Mariela Fernández y Liliana Caruso confirman que el estilo es fundamental para conectar con la audiencia en cada jornada. ¿Cuál de estos dos looks elegís para encarar tu finde?