Pampita se habría separado de Martín Pepa: el dato clave que salió desde su entorno

Luego de anticipar que tenía una separación importante en proceso de confirmación, Yanina Latorre soltó una bomba en "Sálvese quien pueda" (América TV): la supuesta ruptura de Carolina "Pampita" Ardohain y Martín Pepa. Fiel a su estilo frontal, la conductora reconstruyó en vivo cómo llegó a la información y por qué decidió contarla pese al silencio contundente de los protagonistas.

"Me la voy a jugar como es mi estilo", adelantó Yanina antes de hacer la revelación. De acuerdo con su relato, todo comenzó de manera inesperada tras cruzarse con una amiga cercana de Pampita, quien, sin darse cuenta, filtró un dato clave. "Me dice: ‘Desde que se separó...' Y siguió hablando como si nada. Para ella era un hecho", explicó.

Pampita se habría separado de Martín Pepa.

En ese momento, la presentadora optó por no repreguntar para evitar generar incomodidad, pero se quedó con la información resonando en su cabeza. Luego, la esposa de Diego Latorre buscó chequear con los involucrados en el rumor de separación.

Yanina Latorre contó que intentó comunicarse varias veces con Pampita, pero no obtuvo respuesta: "Le escribí a las cuatro, a las cinco, a las seis y hoy a las ocho de la mañana. Me leyó, pero no me contestó", reveló.

Incluso fue por Martín Pepa, el otro protagonista de la historia. Consiguió el contacto del empresario, le escribió, pero tampoco respondió. Ese doble silencio terminó de inclinar la balanza a su favor, ya que, de ser mentira, alguno de los dos lo hubiera aclarado de antemano para frenar las especulaciones.