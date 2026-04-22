Yanina Latorre confirmó su incorporación a Luzu TV y lanzó una chicana contra Olga: "A Migue Granados no le va a gustar..."

Yanina Latorre confirmó que se suma a "Nadie dice nada" de Luzu TV, canal de streaming donde tendrá una columna semanal. El anuncio lo hizo después de sus cruces con Migue Granados. De hecho, la conductora dejó en claro que su incorporación molestará al creador de Olga.

Al aire de su ciclo en "El Observador" (107.9), Yanina lanzó una noticia bomba: "La semana que viene arranco una columna en un canal de streaming".

Consultada por sus compañeros sobre a qué canal de streaming iría, la esposa de Diego Latorre respondió, filosa: "En el que a Migue Granados no le va a gustar. Con Nico Occhiato". "Ahora me va a decir Migue Granados: 'Con razón'", advirtió la conductora sobre el creador de Olga.

"Me llegó hoy así de la nada que cayó y encima, para que digan, muy bien paga porque si no, ustedes saben que yo no te voy, no me sacan de mi casa en ese horario", aseguró Yanina.

Por último, Yanina Latorre señaló que todavía está cerrando el día en que hará su columna en "Nadie dice nada", ciclo que va de 10:30 a 12:30 horas en Luzu TV.