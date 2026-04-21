Yanina Latorre criticó el descargo político de una niña en Olga y Pablo Echarri salió al cruce: "Creen que sus hijos son bo..."

Siempre con la mirada puesta en la actualidad, Pablo Echarri no se guarda nada y opina sobre los hechos que tienen lugar en Argentina. Así como su contundente postura sobre la participación de Andrea Del Boca en "Gran Hermano", en las últimas horas sorprendió con fuertes declaraciones contra Yanina Latorre por una escena que mezcla política y niños.

Todo se originó en una emisión del canal Olga, durante una entrevista a Diego Topa. En ese contexto, una nena de cinco años lanzó una frase que rápidamente se viralizó: "Todos odiamos a (Javier) Milei", lo que generó sorpresa y distintas reacciones en el estudio.

A partir de ese momento, se evidenciaron posturas contrapuestas. Mientras algunos celebraron la espontaneidad de la menor, otros cuestionaron la situación. Entre ellos, Latorre fue categórica: "Una nena de 5 años no tiene manera de odiar a Milei si alguien no se lo dijo para que lo repita".

La panelista profundizó en su programa radial en El Observador: "A los 5 años no sabés lo que es el feminismo, el machismo, el abuso... No inventemos. A la nena le sacaron el micrófono porque te pueden hacer un juicio por estar politizándola".

Diego Topa fue entrevistado por niños en Olga. (Foto: Captura Olga).

Las palabras no pasaron desapercibidas para Echarri, quien respondió con dureza. "Los que dicen eso son los que creen que sus hijos son bo***. Tal vez, arraigados a idiosincrasias de otra época, piensan que a los chicos hay que mantenerlos lejos de las opiniones políticas", disparó.

Lejos de quedarse ahí, el actor fue más allá y dejó en claro su postura: "Hay gente que hablamos de política y formamos a nuestros hijos para la vida, y hay gente que los trata como si no entendieran nada".

Paula Chaves le quitó el micrófono que habló de Javier Milei. (Foto: Captura Olga).

Y cerró con una frase que volvió a encender el debate: "Yo aplaudo a la nena y también a los padres que dicen lo que piensan delante de sus hijos, porque así se va forjando la mente, el corazón y el espíritu de una persona".



