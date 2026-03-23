Curiosidades del rating: Mirtha Legrand sacudió el sábado con números que "Gran Hermano" no esperaba

El rating de la televisión argentina tuvo como grandes protagonistas a Telefe y El Trece con los promedios de "La noche de los ex" y "La noche de Mirtha", que lideraron la competencia del sábado 21 de marzo. La audiencia se repartió entre el análisis de "Gran Hermano: Generación Dorada" y la mesa más importante del país, consolidando una medición muy ajustada para el cierre de la semana en la pantalla nacional.

Curiosidades del rating: Mirtha Legrand sacudió el sábado con un número que "Gran Hermano" no esperaba

Según informó La Pavada del Diario Crónica, el sábado Mirtha con Midachi promedió 4.8 puntos, quedando segunda en el día detrás de "La noche de los ex", que marcó 5.2. El especial de "MCC" hizo 4.4, igual que "Cine 13"; fenómeno los "Ingalls" con 4.5, empató con "GH Ex". En América la mayor audiencia fue "Secretos verdaderos (Andrea del Boca)" con 1.4; en El Nueve "Implacables", 1.4, y "Se siente Argentina", 0.4. El día lo ganó El Trece con 4.4; Telefe, 3.9; América, 1.1; El Nueve, 0.8; Net, 0.3 y TV Pública, 0.2.

El gran dato de la jornada fue el excelente rendimiento de Legrand, quien con la visita de Midachi logró trepar a los 4.8 puntos, quedando a solo décimas de "La noche de los ex". El programa de los ex participantes de "Gran Hermano" se llevó el trono del sábado con 5.2, pero no pudo evitar que El Trece se quedara con el promedio general del día, marcando un hito en la competencia directa.

Curiosidades del rating: Mirtha Legrand sacudió el sábado con un número que "Gran Hermano" no esperaba

Con 99 años recién cumplidos, La Chiqui mostró un gran crecimiento en sus números en comparación a la semana pasada, mientras que el reality de Telefé, bajó en audiencia. Mirtha venía de los 3,6 puntos y "Gran Hermano" de los 6,6 en rating, demostrando un sacudón en el tablero.

Finalmente, la sorpresa la dieron clásicos como "La familia Ingalls", que con 4.5 puntos demostró que sigue vigente frente a las versiones satélites de los realities modernos. Con un encendido que parece favorecer a las propuestas tradicionales los fines de semana, la pantalla argentina confirma su tendencia. Hoy la verdadera pelea no se da solo por el prime time, sino en la capacidad de las figuras históricas para inquietar el liderazgo de los gigantes de Telefe.