María Leal será parte de la segunda temporada de "Viudas negras": los detalles

Crecen las expectativas por la segunda temporada de "Viudas negras: p*tas y chorras" (2025). Protagonizada por Malena Pichot -creadora y guionista- y Pilar Gamboa, la producción de TNT, Flow y Pampa Films contará con la participación especial de María Leal.

Según primicia de La Pavada de Diario Crónica, este lunes 13 de abril empiezan a grabar la 2.ª temporada de "Viudas negras", escritos los 8 capítulos por Malena Pichot y Julián Lucero, entre otros. Vuelven Pilar Gamboa, Malena Pichot, María Fernanda Callejón, Marina Belatti y Allan Sabagh, con participaciones especiales de Georgina Barbarossa (junio) y María Leal. De hecho, la Leal termina su trabajo en "Tiempo al tiempo" y se suma al de Pichot. Dos meses de grabación.

María Leal tendrá una participación especial en "Viudas negras".

"Dos viejas amigas trabajaban como asesinas seriales, pero ahora tienen otro estilo de vida. Sin embargo, algo del pasado empieza a perseguirlas", dice la sinopsis de la serie que combina comedia negra, humor ácido y thriller.

Apta para mayores de 16 años, la primera entrega de "Viudas negras" contó con ocho capítulos con una duración que no superaba los 38 minutos. La creación de Malena Pichot le valió numerosas nominaciones en los Martín de Fierro de Cine y Series (2025) y los Premios Cóndor de Plata (2026).