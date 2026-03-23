La segunda temporada de "Viudas negras" calienta motores: cuándo arrancan las grabaciones

La segunda temporada de "Viudas negras: p*tas y chorras" (2025) es uno de los estrenos más esperados desde que en noviembre pasado se confirmó que será continuada. Protagonizada por Malena Pichot -creadora y guionista- y Pilar Gamboa, la producción de TNT, Flow y Pampa Films comenzará las grabaciones en las próximas semanas.

Tal como anticipó La Pavada de Diario Crónica, el éxito de "Viudas negras" va por la segunda temporada y el 13 de abril empieza a grabarse con Pilar Gamboa, Malena Pichot, Marina Belatti, Callejón, Mónica Antonópulos y Georgina Barbarossa, que graba su parte en junio. Mantienen el mismo equipo de autores, y falta que sepamos quién hace la nueva villana, que ya habrán contratado.

"Viudas negras", con Malena Pichot y Pilar Gamboa, prepara su segunda temporada.

"Dos viejas amigas trabajaban como asesinas seriales, pero ahora tienen otro estilo de vida. Sin embargo, algo del pasado empieza a perseguirlas", dice la sinopsis de la serie que combina comedia negra, humor ácido y thriller.

Apta para mayores de 16 años, la primera entrega de "Viudas negras" contó con ocho capítulos con una duración que no superaba los 38 minutos. La creación de Malena Pichot le valió numerosas nominaciones en los Martín de Fierro de Cine y Series (2025) y los Premios Cóndor de Plata (2026).