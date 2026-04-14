Carina Zampini vuelve a la actuación después de once años: se suma a "Viudas negras 2"
La actriz, recordada por su papel en "Dulce amor", será parte de la segunda temporada de la serie de Malena Pichot. ¡Enterate más, en la nota!
Además de regresar a "La Peña de Morfi" (Telefe), Carina Zampini volverá a la actuación. La actriz, recordada por su papel protagónico en la telenovela "Dulce amor" (2012/13), será parte de la segunda temporada de "Viudas negras: put*s y chorras", la serie argentina protagonizada por Malena Pichot y Pilar Gamboa.
Así lo anunció la cuenta de Instagram de TNT con una imagen de Zampini junto a Pichot y Gamboa, donde se las observa en plena grabación.
"¡Volvimo, negri! Cambiamos de barrio, pero no de negocio", dice el texto que acompañó la postal. Allí se confirmó que el lunes 13 de abril arrancaron con el rodaje de la segunda entrega de esta serie que combina humor con crimen.
El posteo superó los 57 mil "me gusta" y se llenó de comentarios. "Vuelve a actuar ella y no podemos estar más felices", comentaron desde el fanclub de Carina Zampini.
Según información de La Pavada de Diario Crónica, además de Zampini, María Leal tendrá una participación especial en "Viudas negras 2". Además, el elenco original se mantiene con figuras como Marina Bellati, Georgina Barbarossa y Alan Sabbagh.
"Viudas negras" sigue la historia de dos amigas, Maru (Pilar Gamboa) y Mica (Malena Pichot), marcadas por un pasado delictivo que vuelve a aparecer en sus vidas. Su segunda temporada seguirá esta línea que consagró su éxito, y tendrá ocho capítulos en su haber.