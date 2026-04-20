El último adiós a Luis Brandoni: cuándo y dónde será el velorio del actor

Durante la madrugada de este lunes 20 de abril se conoció la triste noticia sobre la muerte de Luis Brandoni a los 86 años de edad. El actor permanecía internado en el Sanatorio Güemes de Villa Crespo desde el sábado 11 tras sufrir un accidente doméstico que le provocó un hematoma y requirió hospitalización. Además de los mensajes de despedida de los famosos en redes sociales, trascendió cuándo y dónde será el último adiós al intérprete.

El velorio de Brandoni se realizará en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires desde el mediodía del lunes y se extenderá durante toda la jornada, con acceso libre para quienes quieran rendirle homenaje.

Se espera la presencia de numerosas figuras del ambiente artístico que compartieron escenario y proyectos con Brandoni a lo largo de décadas, así como de admiradores que siguieron su carrera y reconocen su aporte a la cultura nacional.

Más tarde, según explicó el productor Carlos Rottemberg, los restos serán trasladados al Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita, donde se ofrecerá una ceremonia íntima para familiares y amigos. "Eso es lo que en este momento se está gestionando", indicó.