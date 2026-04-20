De qué murió Luis Brandoni: los detalles

Este lunes, el actor Luis Brandoni falleció a los 86 años luego de permanecer internado varios días en el Sanatorio Güemes, tras sufrir un hematoma subdural producto de una caída en su domicilio.

La internación de Brandoni se produjo tras un golpe en la cabeza que obligó a mantenerlo bajo estricta observación para controlar la evolución del cuadro. Durante los días posteriores no se registraron mejoras significativas, lo que generó preocupación en su entorno más cercano.

A raíz de esta situación, se suspendieron las funciones de ¿Quién es quién?, la obra que protagonizaba junto a Soledad Silveyra. La decisión fue tomada para priorizar su recuperación, en un contexto que ya venía marcado por problemas de salud recientes.

%u26AB%uFE0F Murió Luis Brandoni.

Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable.

Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario.

Hoy es un día muy triste para nuestra cultura. April 20, 2026

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por Multiteatro, empresa liderada por Carlos Rottemberg, quien despidió al actor con un mensaje cargado de emoción, en el que destacó su compromiso con la escena nacional y su rol como referente de una generación.

"Estuvo puesta toda la expectativa puesta en una mejoría que una semana atrás se suponía que iba a ocurrir a partir de una reabsorción del hematoma", contó Rottemberg en una nota con TN.

Sin embargo, el productor teatral explicó que la evolución cambió con el correr de los días: "Ya a mitad de semana la cosa tomó otro cariz y se fue complicando". En este sentido, señaló que desde ese empeoramiento del cuadro, su entorno había estado consciente de la gravedad. "Podría decir aquí junto con la familia que ya hace 48 horas que esto era lamentablemente previsible. De hecho, hubo aquí una vigilia desde ayer esperando cuándo ocurría esto y terminó ocurriendo esta noche", destacó.

Rottemberg destacó la labor artística de Luis Brandoni: "Es para mí el último de una generación inolvidable". Asimismo, adelantó que el velatorio del actor se realizaría en la Legislatura porteña a partir del mediodía de este 20 de abril.

Por último, desde la Asociación Argentina de Actores también expresaron sus condolencias y remarcaron la importancia de su legado artístico, consolidado a lo largo de más de seis décadas de trabajo.