Murió Luis Brandoni: Ricardo Darín, Soledad Silveyra y otras figuras lo despidieron con mensajes cargados de emoción

La muerte de Luis Brandoni, a los 86 años, sorprendió y llenó de tristeza al mundo artístico argentino. Tras la confirmación de su fallecimiento el lunes a la madrugada, las redes sociales se llenaron de emotivos mensajes de despedida y palabras de apoyo a sus seres queridos por parte de distintos colegas y celebridades nacionales.

Uno de los primeros en expresarse fue Ricardo Darín, quien coincidió con el artista en distintos proyectos, entre ellos la recordada ficción "Mi cuñado" y la película "La odisea de los giles". "Chau Beto, te vamos a recordar y extrañar tanto!", escribió en su cuenta de "X" (ex Twitter).

El recuerdo también llegó por parte de Eduardo Blanco, con quien compartió la obra y la película "Parque Lezama". El actor lo describió como "una persona muy significativa" y "honesto intelectualmente". Además, remarcó su fortaleza en el último tiempo: "Encontré un Brandoni muy debilitado en el último tiempo pero era un toro que solo lo para la vida. Es uno de los últimos de una generación brillante".

Luis Brandoni y Eduardo Blanco en "Parque Lezama".

Desde el periodismo, Ángel de Brito también expresó su pesar. El conductor de "LAM" lo despidió "con absoluto respeto y admiración" y sumó una reflexión que resonó entre sus seguidores: "No se apaga quien deja huella en la cultura. Su legado es memoria viva".

Por su parte, el productor Carlos Rottemberg destacó: "Fue un defensor de la cultura argentina". Además, recordó una frase que lo marcó: "Beto tenía una frase que era ‘si no hago teatro me muero'. Para él la profesión fue uno de los motivos de su vida".

Ángel de Brito despidió a Luis Brandoni. (Foto: X/ @AngeldebritoOk).

El dolor también atravesó a grandes figuras del espectáculo. Graciela Borges se mostró devastada por la noticia y despidió a su "amigo y compañero del alma" con un mensaje cargado de emoción: "Vas a estar siempre en mi corazón", expresó.

Otra voz que se hizo escuchar fue la de Soledad Silveyra, quien compartió recientemente escenario con el actor en "¿Quién es quién?". Conmovida por la pérdida, dejó una frase contundente: "Sos el último de los grandes en irse".

En la misma línea, Marcelo De Bellis eligió una definición breve pero potente. Lo describió como "Gigante" y destacó su esencia con palabras simples: "Todo encanto y verdad".