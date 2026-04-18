El emotivo mensaje de Soledad Silveyra para Luis Brandoni en su cumpleaños 86 mientras él lucha por recuperarse: "Te adoro..."

El cumpleaños número 86 de Luis Brandoni llegó en un momento muy particular. El actor la pasa mal con su salud, tras una fuerte caída en su casa, y tuvo que suspender todas sus actividades teatrales. Pero la fecha no pasó desapercibida para el mundo artístico ni para los que lo quieren de verdad. Soledad Silveyra, su compañera en "¿Quién es quién?", le dedicó un mensaje sentido y directo en redes sociales. Un mimo al alma en medio de la tormenta.

Soledad compartió fotos y videos de los días juntos sobre las tablas, y agregó un texto que describe el vínculo entre los dos: "Mi querido Beto, hoy es tu cumpleaños. Estoy con vos, acompañándote. Maestro, sos el mejor compañero que tuve. Gracias por cuidarme, enseñarme y por ser como sos. Te adoro, Solita". La declaración puso en primer plano el cariño profesional y afectivo que los une, y también reflejó el sentimiento de todo el entorno del actor en este momento difícil.

Luis Brandoni sufre un cuadro de salud que lo obligó a cancelar las funciones de la obra que se presentaba en el teatro Liceo. La noticia cayó como baldazo y generó preocupación entre sus seguidores y colegas. La familia del actor salió con un comunicado para clarificar el panorama y evitar especulaciones. "El Sr. Luis Brandoni sufrió el sábado pasado un accidente doméstico que le provocó una caída, con un golpe en la cabeza que derivó en un hematoma subdural. Actualmente se encuentra internado, bajo evaluación y cuidado médico, cursando un cuadro delicado", dice el texto.

Según supo este medio, junto al artista están sus dos hijas, Micaela y Florencia -fruto de su relación con la actriz Marta Bianchi- y su actual pareja Saula Benavente. Rodeado por el cariño de los suyos, Brandoni se recupera poco a poco de esa caída que terminó con él en el sanatorio.

Carlos Rottemberg, amigo personal y productor de la obra, explicó: "Beto está en observación a partir de una caída ocurrida el sábado en su casa. Se suma ahora esto que exige unos días de tiempo para su evaluación y recuperación en sanatorio". Y aprovechó para desmentir rumores: "No es un ACV como se dijo en un principio, sino un hematoma producto del propio golpe, el que hay que controlar hasta su absorción".

Análisis de cierre: La suspensión de "¿Quién es quién?" se confirmó poco después de conocerse el cuadro de Brandoni, y hasta ahora no hay fecha para la vuelta. Todo depende de cómo evolucione el actor, que ya había tenido problemas de salud durante el verano y por eso no llevaron la obra a Mar del Plata.

En este cumpleaños tan particular, el mensaje de Soledad Silveyra se convirtió en uno de los más impactantes. No solo por lo que dice, sino por la cercanía reciente con el actor y la forma en que expresa ese "te adoro" que suena a abrazo eterno. La comunidad del espectáculo se volcó a desearle pronta mejoría. Brandioni cumple 86 años internado, pero con el corazón lleno de cariño. Y eso, a veces, cura más que cualquier medicina.