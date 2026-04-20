Murió Luis Brandoni: su hija Micaela, que brilló en la tele y hoy es una empresaria reconocida, lo despidió con un mensaje emotivo

Murió Luis Brandoni a los 86 años, y el mundo del espectáculo argentino se quedó sin una de sus caras más queridas y reconocibles. La noticia golpeó fuerte en el ambiente artístico, donde dejó amigos y compañeros de mil batallas. Rápidamente empezaron a circular mensajes de despedida de famosos y amigos en redes sociales y programas de chimentos, pero entre tanto dolor también salió a la luz la figura de Micaela, su hija, que tuvo un paso fugaz por la actuación y hoy es una empresaria de gran éxito lejos de las cámaras.

Micaela Brandoni nunca buscó vivir del apellido, aunque durante un tiempo probó suerte delante de las luces. Hizo algunas apariciones en televisión a fines de los 90 y principios de los 2000, pero la actuación no le cerraba del todo. "No era lo mío", llegó a decir en alguna entrevista.

Luis Brandoni junto a su hija Micaela y su pareja Seula Benavente.

Así que dejó la fama de costado y se metió de lleno en el mundo de los negocios. Estudió, se formó y hoy maneja una empresa que factura millones en el rubro de la moda y el diseño de interiores. Nada que ver con el escenario, pero con la misma sangre de su viejo.

Luis siempre bancó la decisión de su hija. Lejos de enojarse porque no siguiera sus pasos, se la pasaba contando orgulloso los logros de Micaela en las cenas familiares y con los amigos.

El actor, que tuvo una carrera extensa en cine, teatro y televisión, nunca presionó a ninguno de sus hijos para que se metieran en la movida artística. Prefería verlos felices antes que famosos. Por eso, cuando Micaela pegó el salto al mundo corporativo, él fue el primero en festejar cada uno de sus éxitos. "Es más capa que yo", soltaba orgulloso.

Estos días, Micaela se mostró muy afectada pero entera. En las redes, subió una postal vieja con su padre y un texto cortito que decía "gracias por todo, viejo". Nada más. Luego, a través de una emotiva fotografía familiar donde se los ve juntos celebrando los 85 años del actor en 2025, la empresaria anunció el lugar y horario del velatorio. "Queridos, lo despedimos en la Legislatura, Julio Roca 523, salón Montevideo. De 12h a 00h. Beso!", escribió en la publicación.

Los famosos no tardaron en acompañar. Desde Norma Aleandro hasta Roberto Pettinato, pasando por artistas de toda camada, se sumaron a los mensajes. Todos coincidían en lo mismo: Brandoni era un tipo de una pieza, sin vueltas, con un humor ácido pero noble. El tipo que te paraba el carro si algo no le gustaba, pero que también te abrazaba cuando más lo necesitabas.

Si uno mira para atrás, la vida de Luis Brandoni fue una montaña rusa de personajes memorables, discusiones públicas y un amor por el oficio que pocos tienen. Pero lo que deja no es solo su trabajo en la tele o el cine. Deja una forma de estar: la de un tipo que nunca se guardó nada, que dijo lo que pensó y que, por sobre todo, crió una familia con los pies en la tierra.

La historia de Micaela es el reflejo de eso: un padre que no necesitó que sus hijos fueran actores para sentirse orgulloso. Y tal vez ese sea el verdadero legado, el que no sale en los programas ni en las tapas de las revistas. El que se ve en los gestos chicos, en los mensajes de despedida, en esa foto borrosa que Micaela guarda como un tesoro.