Dieta de senadores: el mensaje de Javier Milei sobre el ejemplo de La Libertad Avanza, y la decisión de legisladores de la UCR y santiagueños de rechazar la suba

El presidente de Javier Milei destacó la decisión de los senadores de La Libertad Avanza (LLA) de rechazar el reciente incremento en sus dietas, que llevaría sus ingresos mensuales a alrededor de 11 millones de pesos.

La reacción del mandatario se conoció luego de que el aumento quedara oficializado el miércoles. A través de su cuenta en la red social X, Milei compartió una publicación de la ministra de Seguridad y senadora electa por el oficialismo, Patricia Bullrich, quien había afirmado que el bloque libertario en la Cámara Alta no aceptará la suba.

"Tomar nota. FIN", escribió el Presidente al repostear el mensaje, junto al comunicado difundido por los legisladores del espacio en el Senado.

En ese documento, los senadores señalaron que la ciudadanía espera de la dirigencia política una actitud acorde con el contexto económico y, en ese sentido, sostuvieron que consideran inapropiado un aumento de sus ingresos.

También remarcaron que los legisladores perciben remuneraciones muy superiores al promedio de la sociedad y que, por lo tanto, "no es el momento" para aplicar incrementos.

Además, enfatizaron que la política debe actuar con responsabilidad frente a la situación del país y ratificaron el compromiso del bloque de mantener coherencia con el esfuerzo que realizan los argentinos.

La UCR también rechazó el aumento

El bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en el Senado anunció que adoptará una postura similar y comunicó su decisión de no percibir los incrementos derivados de las paritarias del personal legislativo.

El comunicado del bloque de senadores de la UCR.

En el texto difundido, los radicales indicaron que si bien consideran necesarios esos acuerdos salariales para los trabajadores del Congreso, entienden que no deberían trasladarse a los legisladores, en línea con un criterio de moderación y razonabilidad frente a la situación que atraviesa la sociedad.

Senadores que renunciaron al aumento

En paralelo, tres representantes de la provincia de Santiago del Estero presentaron una nota en la que manifiestan su decisión de rechazar el incremento. Se trata de Elia Esther del Carmen Moreno y Gerardo Zamora, ambos del Frente Cívico por Santiago, y de José Neder, integrante del bloque Justicialista.

Desde los sectores que defienden la actualización de las dietas recuerdan que en 2024 los senadores resolvieron volver a vincular sus ingresos a las paritarias del personal legislativo con el objetivo de evitar que quedaran rezagados frente a la inflación.

El incremento actual surge precisamente de esos acuerdos salariales y acumula cerca de un 12% desde diciembre de 2025: incluye un 2% retroactivo a ese mes, 2,2% en enero, 2% en febrero, 1,7% en marzo y 1,5% previsto para abril.

De todos modos, el aumento no puede ser rechazado formalmente, ya que la dieta de los legisladores está establecida por ley y la administración no tiene facultades para reducirla.

El salario total se compone de una dieta base equivalente a 2.500 módulos, 1.000 módulos en concepto de gastos de representación y un adicional de 500 módulos por desarraigo para quienes no residen en la Ciudad de Buenos Aires.

Ante esta limitación legal, varios senadores anticiparon que cobrarán el incremento y luego destinarán el monto adicional a donaciones.