Senadores: cómo será el aumento que recibirán y a partir de cuándo cobrarán $11 millones

Los senadores de la Nación serán beneficiados con un nuevo acuerdo salarial en el Congreso y ganarán más de $11 millones desde mayo de 2026.

De este modo, los senadores que hasta noviembre cobraban 10,2 millones de pesos pasarán a cobrar en marzo 11 millones de pesos en bruto y en mayo 11,5 millones, ya que sus aumentos están ligados a los incrementos de la paritaria legislativa.

Los aumentos se reparten de la siguiente manera: 2% retroactivo a diciembre del año pasado; más un acumulativo de 2,2% a partir del 1 de enero; otro 2% en febrero; un 1,7% en marzo y un 1,5 % a partir de abril, lo que da un total de un incremento de 9,4%.

Los senadores decidieron en abril de 2024 volver acoplar las dietas a los aumentos salariales que se había suspendido por una resolución de la vicepresidenta Victoria Villarruel y del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El último acuerdo paritario en el Congreso de la Nación se cerró en noviembre del año, que permitió llevar la dieta de los senadores a poco más de 10 millones de pesos brutos. Además, durante el segundo semestre de 2024, tras otra paritaria, los senadores volvieron al recinto y congelaron sus haberes hasta el 31 de diciembre de 2024.